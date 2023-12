Grave acidente entre caminhões deixa dois mortos na BR-153

Motorista ficou preso nas ferragens e passageiro foi arremessado para fora do veículo

Rafaella Soares - 16 de dezembro de 2023

Cabine do veículo ficou totalmente destruída. (Foto: Divulgação / PRF)

Um grave acidente de trânsito, envolvendo dois caminhões, deixou duas pessoas mortas na BR-153, na altura do município de Morrinhos, na região Sul de Goiás. O caso aconteceu na tarde deste sábado (16).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos de grande porte seguia no sentido Goiânia/Morrinhos quando acabou colidindo contra a traseira de outro.

Por conta do impacto da colisão, a cabine do caminhão ficou totalmente destruída e resultou na morte do motorista de 34 anos, que ficou preso nas ferragens.

Também perdeu a vida na batida o passageiro do veículo, de 53 anos, que foi arremessado para fora e sofreu uma série de ferimentos graves.

O condutor do caminhão atingido não se feriu e não precisou receber nenhum tipo de atendimento médico no local.

Ainda segundo a PRF, a pista precisou ficar parcialmente interditada por cerca de 2h30, mas já foi liberada para tráfego.