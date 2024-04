Laboratórios são interditados pela polícia suspeitos de entregarem resultados falsos de exames

Empresa não tinha nem mesmo os equipamentos necessários para realizar os procedimentos

Thiago Alonso - 29 de abril de 2024

Mandados de busca e apreensão foram realizados em duas unidades do estabelecimento. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma rede de laboratórios clinicos foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PC) na manhã desta segunda-feira (29), suspeito de forjar resultados de exames médicos em diferentes municípios goianos.

Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em duas unidades do Laboratório Vida: no setor Coimbra, região Noroeste de Goiânia, e na cidade de Nova América, no Nordeste do estado. Também foi efetuado outro mandado na residência dos proprietários, em Senador Canedo.

De acordo com a investigação, o caso veio à tona após a Vigilância Sanitária ser acionada para verificar a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

No entanto, ao chegar ao local, os fiscais viram que o laboratório não tinha sequer os equipamentos necessários para realizar os exames.

De acordo com Débora Melo, delegada responsável pelo caso, a empresa realizava mais de 8 mil tipos de exame. Contudo, as irregularidades foram comprovadas nas mostras de urina e fezes. Entretanto, a polícia não descarta a possibilidade de conduta indevida em outros setores.

Em entrevista coletiva, a profissional ainda destacou que somente no período de dezembro de 2023 foram expedidas 94 falsificações deste tipo.

“Os resultados foram emitidos sem que as amostras tivessem passado por qualquer exame de fato. Isso coloca em risco a saúde pública, no que se refere à integridade física da pessoa”, detalhou.

Ainda foi constatado que o laboratório atendia várias clínicas de medicina do trabalho, além de possuir pessoas idosas como grande parte da clientela.

A delegada ainda enfatizou que, dado a gravidade da situação, as vítimas que foram atendidas pelo laboratório podem até mesmo ir a Delegacia do Consumidor para comunicar estes fatos.

Sendo assim, há a possibilidade que a empresa seja autuada por estelionato, assim como crimes patrimoniais, caso os clientes envolvidos se sintam lesados.

Com todos os dados da investigação coletados, a empresa foi interditada. A PC seguirá com os devidos procedimentos legais sobre o caso.

A divulgação da identificação do laboratório foi procedida nos termos da Lei 13.869/2019, portaria n° 547/2021 – PC, justificadas na possibilidade real de identificação de novas vítimas e o surgimento de outros elementos informativos acerca da dinâmica dos fatos criminosos.

A reportagem tentou contato com o Laboratório Vida, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.