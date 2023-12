Jovem cobra dívida de R$ 1,50 da amiga e ouve resposta que nunca mais vai esquecer

Discussão foi acirrada e desfecho deixou a cobradora desconsolada; internautas ficaram divididos entre as opiniões

Gabriella Licia - 16 de dezembro de 2023

Gravação da conversa foi publicada no Instagram e viralizou. (Foto: Reprodução)

Uma conversa entre duas amigas viralizou após uma delas cobrar uma dívida de R$ 1,50 e acabar levando uma resposta bem inusitada. Os internautas ficaram divididos nas opiniões.

O vídeo com a gravação de tela foi publicado pelo perfil @printeiemandei. Nas cenas, é possível ver a primeira mulher mandando “amiga, tava vendo o meu extrato no banco aqui e ficou faltando dinheiro ontem do restaurante” para a colega.

De imediato, a outra responde que, provavelmente, elas teriam somado a conta errado e perguntou quanto havia faltado. Foi neste momento que a amiga explicou que seria R$ 1,50 dela e R$ 1,35 de uma outra parceira, nomeada Jéssica.

“É sério isso? Você foi ver no seu extrato R$ 2,85 que faltou? Não to falando que [o dinheiro] não é seu, mas você está me cobrando R$ 1? Não estou acreditando”, rebateu a ‘devedora’.

“Oxi, eu que trabalho. Sei do valor do meu dinheiro”, respondeu a cobradora. Então, a amiga decidiu cobrar também tudo o que já fez pela primeira mulher.

“Entendi, então vou colocar no papel todas as caronas que já te dei, quantas vezes você jantou aqui em casa e gastou minha comida e minha energia. Aí eu te passo então”, destacou.

“Pra que isso? Você está me cobrando R$ 1,50. Que absurdo isso. Olha o tanto de coisa que já fiz por você. Começou a trabalhar fazem dois meses e acha que é assim? Relaxa aí”, continuou.

“Mais tarde te mando uns R$ 10 que ai você toma um café também. E pode apagar meu número que a minha amizade você não tem mais”, finalizou.

A cobradora ficou muito chateada e disse que não gostaria de perder a amizade da colega por conta de R$ 1,50, mas já era tarde demais.

Os internautas ficaram divididos. Alguns concordaram que cobrar esse valor de uma pessoa tão próxima é desaforo mesmo, enquanto outros pontuaram que, mesmo parecendo pouco, para quem não tem nada R$ 1,50 já faz diferença.

Veja o vídeo completo!