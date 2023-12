Novo jato da Força Aérea Brasileira chega a Anápolis após dias de expectativa

Aeronave modelo F-39 Gripen será incorporada ao 1º Grupo de Defesa Aérea, Esquadrão Jaguar

Augusto Araújo - 16 de dezembro de 2023

Caça F-39 Gripen utilizado pela FAB. (Foto: Divulgação/ Saab Brasil)

Após dias de expectativa, o mais novo jato da Força Aérea Brasileira (FAB) partiu em direção a Anápolis, nesta sexta-feira (15).

O caça modelo F-39 Gripen, produzido pela fabricante sueca Saab, estava no aeroporto de Navegantes (SC), desde quarta-feira (13), após chegar no porto local via embarcação, na noite anterior.

Na ocasião, foi montada uma verdadeira força-tarefa no intuito de transportar o caça, em operação realizada pela madrugada, por questões de segurança.

Após passar por trâmites burocráticos, além de uma série de testes e ajustes, a aeronave fez o voo inaugural com destino à Base Aérea de Anápolis.

Dessa forma, segundo a FAB, ela será incorporada ao 1º Grupo de Defesa Aérea, Esquadrão Jaguar.

Considerado como um dos aviões mais potentes do mundo, a aeronave supersônica pode alcançar velocidade de até 2,4 mil km/h.