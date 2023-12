Força tarefa é montada pela FAB para receber caça mais potente do mundo que ficará em Anápolis

Operação foi divulgada nesta quinta-feira (14) e aeronave supersônica pode alcançar velocidade de 2,4 mil km/h

Augusto Araújo - 14 de dezembro de 2023

Caça F-39 Gripen chegou de navio a porto de Santa Catarina. (Foto: Portonave/Divulgação)

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou nesta quinta-feira (14) detalhes da operação montada para receber o novo caça F-39 Gripen, adquirido da fabricante sueca Saab.

Considerado como um dos aviões mais potentes do mundo, a aeronave supersônica pode alcançar velocidade de até 2,4 mil km/h.

Foi montada uma verdadeira força-tarefa no intuito de transportar o caça, que chegou via navio no Porto de Navegantes (SC), na noite de terça-feira (12).

Assim, se iniciou também q missão de levar o Gripen até o aeroporto da cidade. Dessa forma, uma escolta de segurança máxima acompanhou o deslocamento do veículo via terrestre.

Em decorrência da ação, foi necessário até mesmo mudar o sentido de algumas vias de trânsito do município.

O deslocamento foi feito toda pela madrugada de quarta-feira (13), sem aviso prévio, para não chamar a atenção da população e garantir maior segurança para o caça.

Depois de serem feitos uma série de testes e ajustes, a aeronave fará o voo inaugural com destino à Base Aérea de Anápolis.

Com a chegada desta unidade, a FAB soma oito aviões do mesmo modelo, desembarcados desde 2020 no país.