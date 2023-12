Última chance dos goianos aproveitarem Concerto de Natal gratuito em Goiânia

Apresentações contarão com a presença de orquestra, interpretando produções que prometem encantar os apaixonados pela data

Isabella Valverde - 16 de dezembro de 2023

Orquestra Filarmônica de Goiás apresentará músicas ‘queridinhas’ de Natal. (Foto: Cinthia Oliveira/Divulgação)

O clima natalino invadiu o estado e para aqueles goianos que amam a data e os encantos únicos que apenas ela tem, domingo (17) é a última oportunidade para curtir um concerto de Natal gratuito em Goiânia.

Para tornar tudo ainda mais charmoso, as apresentações contarão com a presença da Orquestra Filarmônica de Goiás, interpretando produções que prometem aquecer o coração dos apaixonados pela festividade.

Com apoio do Governo do Estado, o concerto especial será realizado a partir das 21h, na Basílica Matriz de Campinas.

Esta é uma oportunidade para que os fãs da data se sintam ainda mais dentro do clima natalino, assim como nos famosos filmes hollywoodianos.

Tornando tudo ainda mais especial, este ano o evento contará com um repertório único, que será comandado pelo maestro titular Neil Thomson.

Dentre as amadas músicas natalinas apresentadas, se destacam composições como “Christmas Rhapsody”, “Christmas Overture” e “Christmas Memories”, de Portilho, F., assim como o clássico “Sleigh Ride” de Anderson, L.

Livre para todos os públicos e gratuito, o espetáculo da série Concertos de Natal promete uma noite inesquecível para todos os presentes.