Cidade faz sucesso ao oferecer bebedouro grátis com cerveja na praça central

Local oferece 06 tipos diferentes de chopp é já ganhou fama mundial

Maria Luiza Valeriano - 17 de dezembro de 2023

Para acessar o serviço, é preciso adquirir uma caneca especial no local (Foto: Reprodução/Redes sociais)

De todos os pedidos que a população pode fazer ao prefeito de uma cidade, bebedouros com chopp à vontade em praça pública provavelmente não está na lista. No entanto, é um atrativo que fez uma pequena cidade da Eslovênia ganhar fama mundial e passou a ser considerado uma boa ideia por muitos internautas.

Em vídeo registrado pela viajante Vanessa Monnier Corrêa, responsável pelo canal Vivendo Mundo Afora, é possível ver que na praça principal de Zalec, foram instalados seis bebedouros.

No entanto, quem tentar encher a garrafa com água vai ser surpreendido com chopp borbulhante. De acordo com Vanessa, trata-se de uma ação do governo local para incentivar o turismo – o que funcionou, já que se tornou cartão postal da cidade.

Para ter acesso à bebida, é necessário comprar uma caneca no local, único recipiente capaz de acionar os bebedouros por meio de um chip no fundo. O copo especial custa 10 euros, ou 53 reais na cotação da tarde desta sexta-feira (15).

Então, basta selecionar um dos seis tipos de chopp, posicionar a caneca e aproveitar. Ao comprar uma caneca, o turista poderá enchê-la seis vezes. Caso queira curtir mais os bebedouros, é preciso recarregar o chip por mais 10 euros, o que garante mais 10 doses.

Ao final da experiência, quando o turista matar a sede, é permitido levar a caneca para casa como lembrancinha que, inclusive, possui o nome da cidade gravado.

A postagem acumulou diversos comentários de pessoas maravilhadas com o serviço e até pedindo para que o próprio prefeito considerasse a ideia. “O paraíso na terra”, comentou um. “Alô meu prefeito”, disse outro.