Funcionária que vendeu R$ 2 milhões fica surpresa com o bônus que ganhou da empresa

Trabalhadora contou para amiga que as expectativas eram altas, mas nada comparado ao verdadeiro prêmio recebido

Gabriella Licia - 17 de dezembro de 2023

Conversa das amigas viralizou no Instagram. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Uma funcionária viralizou com uma gravação de tela mostrando a conversa que teve com uma amiga durante a festa de fim de ano da empresa que trabalha. Contudo, o que mais chamou atenção foi o plot twist ao final, com um prêmio que recebeu.

Nas mensagens, a mulher aparece explicando que estava muito ansiosa pois teria vendido R$ 2 milhões durante os 12 meses de serviço e sabia que seria homenageada pelo feito.

“Vai ter o Top 3 do funcionário destaque do ano e entregar o prêmio. Já sei que fui o Top 1. Vendi mais de 2 milhões de reais. Tô muito feliz”, explica para a colega, que parabenizou e questionou o que ela imaginava que seria a recompensa.

“Pelos comentário, terceiro lugar leva R$ 10 mil, o segundo leva R$ 15 mil e o primeiro, R$ 20 mil. Eu né, em primeiríssimo lugar…”, comentou extremamente empolgada.

Depois de mais alguns minutos de conversa, a trabalhadora anuncia que acontecerá a revelação dos chefes. No entanto, o problema aconteceu depois disso, quando chamaram a mulher e entregaram o ‘grande prêmio’.

“Amiga, você não acredita no ganhei… Acredita?”, disse a mulher muito frustrada com o presente. Porém, na foto enviada, é possível ver uma caixinha de bombons Ferrero Rocher.

Nos comentários, os internautas acabaram rindo da situação. “Eu acho engraçado que as pessoas no final de ano ficam tudo deslumbrados com festa de firma. Acham que o patrão os consideram. Na verdade o que ele quer é o seu serviço, mais nada. Patrão não valoriza empregado”, disse uma mulher.

Veja o vídeo!