Mãe escolhe nome diferente para o filho e promete: “ninguém terá o mesmo”

Em defesa, ela sustenta que o termo poderá ser um diferencial para a garotinha e que não se arrepende

Gabriella Licia - 17 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Steven Morrissette/Pexels)

Uma mãe britânica viralizou após revelar o nome totalmente diferente que escolheu para a primogênita e os internautas ficaram impressionados com a tese de defesa para a escolha.

Caitlin Miller, de 30 anos, explicou ao The Mirror que estava grávida e faltavam ainda oito semanas para a data do nascimento da filha. No entanto, foi surpreendida com um nascimento prematuro.

A mãe e o esposo, Ricky, sempre foram apaixonados pelo seriado Vikings e, juntos, já pensavam em nomear a filha com algo referente. Quando se encontraram com a pequena, os pais não pensaram duas vezes e nomearam de ‘Torvi’, em homenagem ao personagem interpretado por Geórgia Hirst.

A britânica defende que ‘não se arrepende sobre a escolha do nome, pois é um apelido sueco derivado do nórdico antigo para ‘trovão’ e tem uma relação próxima com Thor, o deus nórdico do trovão’.

Caitlin ainda sustenta que o termo oferecerá um diferencial para a garotinha. Inclusive, destaca a probabilidade de o nome ser único, já que “ninguém mais na escola terá o mesmo”.

“Certamente, não haverá outra Torvi na classe dela quando começar a escola”, disse em entrevista.