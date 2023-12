Briga de bar acaba com mãe e filha feridas e desfecho inesperado, em Anápolis

Família tentou atropelar jovem, mas colidiu contra o muro de uma residência

Maria Luiza Valeriano - 18 de dezembro de 2023

Mãe teve corte na cabeça e filha apresentou fratura no braço (Foto: Reprodução)

Uma discussão de bar acabou com mãe e filha feridas em acidente de carro em um desfecho inesperado na noite deste domingo (17), em Anápolis.

O caso teve início por volta de 12h, quando a mãe, de 37 anos, estava em um bar acompanhada da filha, de 23 anos; o marido, de 42 anos e um amigo, de 27 anos.

Então, no período da noite, já embriagados, uma discussão acalentada se iniciou, levando o jovem a ir para casa, no bairro Boa Vista.

A mãe, por sua vez, inconformada com a briga, chegou na residência do filho – que não estava no bar – afirmando que havia sido ameaçada pelo jovem. Com isso, o rapaz, de 22 anos, pegou o carro e levou tanto a mãe quanto a irmã até a casa onde estava o suposto responsável.

No local, avistaram o jovem e o padrasto na calçada e, em seguida, o filho jogou o carro na direção dos homens com o intuito de atropelá-los. Porém, no processo, ele perdeu o controle e colidiu contra o muro da casa.

O impacto causou lesões em ambas as passageiras, com a mãe tendo sofrido um corte na cabeça e a filha fraturado o braço. Diante disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as mulheres ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O filho, por sua vez, encontra-se foragido.