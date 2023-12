Israel e Hamas estão abertos a cessar-fogo, mas ainda há divergências

Guerra entra no 73º dia e Conselho de Segurança da ONU poderá votar um novo apelo de trégua entre os lados

Folhapress - 18 de dezembro de 2023

Hamas liberta 24 reféns para Israel, em troca de 39 cidadãos palestinos. (Foto: Reprodução/YouTube)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Duas fontes de segurança egípcias disseram que Israel e o Hamas estão abertos a um novo cessar-fogo e a libertação de reféns, embora ainda haja divergências sobre como isso seria implementado.

Nesta segunda-feira (18), quando a guerra entra no 73º dia, o Conselho de Segurança da ONU poderá votar um novo apelo a um cessar-fogo em Gaza, além de uma exigência para que Israel e o Hamas permitam o acesso ao enclave para ajuda humanitária e estabeleçam assistência humanitária.

Egito e Qatar, que já negociaram um cessar-fogo de uma semana e a libertação de reféns, insistiram em agilizar a ajuda e a abertura da passagem de Kerem Shalom, entre Israel e Gaza, antes que qualquer negociação pudesse começar, disseram as fontes.

Embora a passagem estivesse aberta, elas disseram que a ajuda estava sendo atrasada pelas inspeções e ainda não havia entrado em Gaza.

As esperanças de paz aumentaram no sábado, quando uma fonte disse que o chefe de espionagem de Israel havia conversado na sexta-feira com o primeiro-ministro do Qatar.

O Hamas insiste em estabelecer a lista de reféns a serem libertados unilateralmente e exige que as forças israelenses se retirem atrás de linhas pré-determinadas.

Embora Israel tenha concordado com o fato de o Hamas estabelecer a lista, as fontes disseram que o país exigiu um cronograma e a visualização da lista antes de estabelecer o tempo e a duração do cessar-fogo. Tel Aviv também se recusa a se retirar, acrescentaram as fontes.