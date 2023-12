6 nomes que indicam que você tem uma luz e o significado de cada um deles

Está entrelaçado a cada sílaba desses títulos muita energia boa e positividade

Anna Júlia Steckelberg - 19 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Kleber Almeida/Pexels)

Pode não parecer, mas existem uma gama de nomes com significados surpreendentes e que trazem referências diretamente ligadas a uma pessoa gloriosa e cheia de luz.

Ter essas características entrelaçadas a cada sílaba faz as pessoas, que os possuem, carregarem uma energia positiva muito boa e serem verdadeiras lâmpadas na vida de todos à sua volta.

Hoje listamos alguns desses títulos para você saber se faz parte desse time!

1. Clara

Começando nossa lista, não tem como falar de nome que remeta a luz, sem citar Clara, que como a própria grafia já diz, Clara significa brilhante e ilustre.

Além disso, o nome pode revelar uma pessoa com forte senso crítico e muita racionalidade.

2. Ravi

Aqui temos um outro pequeno nome, que carrega uma grandiosidade em seus significados.

Ravi possui origem no sânscrito, língua ancestral do Nepal e da Índia, ele significa “o Sol” ou “Deus do Sol”.

Além disso, um outro significado, de origem francesa, significa “encantado” ou “arrebatador”.

3. Bento

A raiz etimológica de Bento está na palavra Benedictus, que possui o significado de “abençoado” ou “abençoado pelo batismo”.

Logo, por extensão, Bento e Benedito significam também “bendito” e “louvado”. Não tem como não ser um nome cheio de luz, não é mesmo?

4. Elisa

Elisa significa “o meu Deus é um juramento”, “Deus é abundância”, “promessa divina”; “alegre”. Além disso, é considerada a forma encurtada de Elisabete, nome de origem hebraica.

O nome feminino Elisa é especial não apenas pela sua bela sonoridade, como também pela sua origem bíblica.

5. Íris

Aqui temos um nome belo e muitíssimo iluminado!

Em resumo, quer dizer a “Mensageira dos deuses”, “velocidade, rapidez”. Indica satisfação por bem fazer.

E não para por aí, íris pode ser também a atitude ética perante a vida, com as convicções gradualmente adquiridas e com a reflexão sobre os bons costumes.

6. Luca

Por fim, outro pequeno nome que remete a luz é Luca.

Nesse caso, ele significa “habitante da Lucânia” ou “aquele que pertence a luz, “o luminoso”.

