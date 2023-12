Por dois dias seguidos, câmeras flagram homem furtando celulares de loja em Goiânia

Suspeito foi identificado por funcionária atenta

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2023

Homem foi filmado roubando celular de loja em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 46 anos, foi flagrado nesta terça-feira (19), tentando furtar, pelo segundo dia consecutivo, celulares de uma loja de eletrônicos, em Goiânia.

O caso aconteceu no Setor Morada do Sol. O crime teria ocorrido na segunda-feira (18), o que foi captado por câmeras internas de segurança do estabelecimento.

No entanto, o suspeito teria voltado à loja no dia seguinte, sendo identificado por uma funcionária, que logo acionou os militares.

Quando a PM chegou no comércio, o suposto autor teria fugido pelos fundos do local, dando início a uma perseguição a pé.

Cerca de um quarteirão depois, os policiais conseguiram capturar o fugitivo e o algemando como medida de segurança.

Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Goiânia, para a tomada das devidas medidas administrativas.

Porém, como o crime foi realizado no dia anterior, não foi possível autuar o suspeito em flagrante, mesmo com as filmagens da loja. Assim, ele foi liberado.

Vale destacar que o suposto autor já possui passagens por furto e é monitorado por tornozeleira eletrônica.