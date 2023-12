Vídeo mostra pancadaria e perseguição que terminou com jovem morto ao cair de viaduto

Homem suspeito de ter sido responsável pela morte do jovem foi preso pela CPE de Aparecida de Goiânia

Maria Luiza Valeriano - 19 de dezembro de 2023

Thiago Alves Lataliza tinha 25 anos (Foto: Reprodução)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a perseguição contra o jovem que faleceu após cair de viaduto da GO-040, em Aparecida de Goiânia, nesta terça-feira (19), começou com uma briga generalizada entre diversas pessoas.

De acordo com testemunhas, Thiago Alves Lataliza, de 25 anos, correu em direção ao viaduto para fugir de uma tentativa de atropelamento. Toda a perseguição foi registrada por câmeras de segurança do local.

A confusão se iniciou em um posto de combustíveis próximo ao local do acidente fatal e contou com o envolvimento de ao menos cinco pessoas. No entanto, ainda não foi possível identificar a causa do desentendimento.

Enfurecido, o suspeito do homicídio teria entrado no carro e jogado o veículo na direção de Thiago, que correu até o viaduto, caindo na pista inferior na tentativa de fugir.

Segundo a Polícia Militar (PM), o jovem veio a óbito no local após atingir um casal que passava de moto.

O motorista chegou a fugir da cena, mas foi capturado por militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida de Goiânia.