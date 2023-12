É impressionante o crescimento do Sicredi em Anápolis

Cooperativa conta atualmente com oito agências na cidade, reunindo um total de 16.600 associados

Publieditorial - 20 de dezembro de 2023

Agência Brasil Norte e Agência Agronegócios estão presentes no bairro Cidade Jardim, em Anápolis. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Há cerca de cinco anos em Anápolis, o Sicredi vem crescendo cada dia mais e trazendo novas conquistas para os anapolinos.

Em constante ascensão, a cooperativa conta atualmente com oito agências e um total de 16.600 associados – quantidade esta que não para de aumentar.

Para se ter uma ideia, o município possui agora em pleno funcionamento as unidades Jundiaí, Xavier de Almeida, Brasil Sul, Brasil Norte, Jaiara, São Francisco e Agronegócios. Mas não para por aí, já que em 2024 serão iniciados os trabalhos na agência Pedro Ludovico.

O Sicredi Celeiro Centro Oeste está há 05 anos em Anápolis e, desde então, inaugurou uma média de ao menos uma unidade por ano na região.

Gerente regional de desenvolvimento da agência, Jean Henrique Wihrich explicou ao Portal 6 que parte desse sucesso se deve, dentre tantos pontos, ao modelo de negócios, frente ao mercado bancário tradicional.

“Aqui o sócio é dono do negócio, ele participa das decisões, ele participa dos resultados da instituição. É um modelo de negócio mais justo”, afirmou.

“De um lado ele está como usuário do sistema, dos produtos, do serviço, e do outro lado, como dono, participando dos resultados. Então é um modelo mais justo, é um modelo da comunidade”, completou.

Mas não para por aí, também contribuindo para o crescimento na cidade, o gerente regional de desenvolvimento da Sicredi Celeiro Centro Oeste, destaca que um outro ponto importante para tal resultado é a valorização da questão social.

“Então além do modelo de negócio, a gente tem essa questão do social que é muito forte, que é uma forma de devolver à comunidade um apoio, um incentivo aí no lado social. E é muito bacana, porque só de movimentar com a Sicredi, o cidadão já ajuda a sua comunidade”, pontuou.

Vale ressaltar que, por se tratar de uma cooperativa, a própria população, assim como a cidade, são as mais beneficiadas com a expansão.