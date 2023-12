Estagiários de Anápolis denunciam falta de pagamento da Prefeitura: ‘nos tratam como se fôssemos nada’

Servidores apontam ter tentado contato com diversas esferas da gestão municipal, mas sequer conseguiram uma previsão de acerto

Samuel Leão - 20 de dezembro de 2023

Imagem mostra alunos e professores da rede municipal de ensino. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Estagiários da rede municipal de educação em Anápolis denunciam estar enfrentando um atraso no pagamento desde o dia 10 de novembro. Com a chegada do final do ano, vários planos foram frustrados e compromissos desmarcados pelo aperto financeiro proporcionado.

O Portal 6 recebeu, nesta quarta-feira (20), várias denúncias da classe, apontando para uma realidade descrita por eles como um “descaso da gestão municipal com os trabalhadores”. Apesar dos serviços prestados, sequer é dada uma previsão para o acerto da pendência.

“Eu acho um descaso muito grande, essa não é a primeira vez que eles atrasam, estão sempre atrasando. Tratam os estagiários como se não tivessem importância nenhuma, como se fôssemos nada, estamos muito indignados com essa situação”, apontou um servidor, que preferiu manter o anonimato.

Dentre os contratados, vários são responsáveis pelas famílias e relatam estar passando por maus-bocados. Planos como festas, viagens durante o recesso e passeios também foram afetados e, na maior parte dos casos, adiados ou cancelados.

“Muitas estagiárias são mães e donas de casa, e estão passando por dificuldades. O jeito que achamos, de protestar sobre o problema, foi a denúncia. Nós trabalhamos muito para simplesmente ser tratados com descaso, e passar as festas de final de ano com atraso no pagamento”, desabafou outra estagiária.

O último pagamento teria sido feito no dia 10 de novembro, no entanto, ainda é referente ao mês de outubro.

À reportagem, os estagiários ressaltaram ainda que tentaram contato com o setor financeiro e também com o próprio Centro Administrativo, mas sequer conseguiram uma resposta.

Segundo eles, costumam ser avisados de que o pagamento do mês pode acontecer até a segunda semana do mês seguinte. Entretanto, já no dia 20 de dezembro e ainda sem nenhum tipo de previsão ou retorno nos questionamentos, a remuneração pelo trabalho desempenhado em novembro segue como uma incógnita.

O Portal 6 tentou contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Anápolis, para solicitar esclarecimentos e uma previsão de acerto, mas, até o momento, não obteve resposta.