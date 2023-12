Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente entre ambulância e caminhão na BR-060

Rodovia está funcionando em sistema de meia pista e PRF segue no local

Gabriella Pinheiro - 20 de dezembro de 2023

Acidente entre ambulância e caminhão deixa uma pessoa morta, Goiás. (Foto: Divulgação/ PRF)

Uma colisão entre uma ambulância e um caminhão deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na BR-060, próximo a Indiara. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (20).

O acidente teria ocorrido na altura do km 273, por volta das 01h, quando, por motivos desconhecidos, a ambulância do município de Santa Helena de Goiás acabou batendo na traseira do veículo de grande porte.

Devido ao impacto, uma idosa, que acompanhava o marido no transporte de assistência médica, não resistiu e veio a óbito no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e ainda está na via.

Já o companheiro dela, de 75 anos, e o condutor do veículo foram socorridos e encaminhados até o hospital de Santa Helena.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado negativo.

Conforme a PRF, a rodovia está funcionando em sistema de meia pista. A corporação orienta que os motoristas que forem trafegar pela via, sentido Goiânia-Rio Verde, redobrem a atenção.