6 aparelhos que mais estão gastando energia na sua casa (a conta pode ficar cara)

Identificar e controlar o uso desses dispositivos pode ajudar a reduzir os custos

Ruan Monyel - 21 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Pinterest)

Certos aparelhos domésticos podem contribuir significativamente para o aumento da sua conta de eletricidade gastando energia mesmo quando desligados.

Identificar e controlar o uso desses dispositivos pode ajudar a reduzir os custos garantindo uma folga para o bolso, afinal, ninguém merece pagar caro.

É necessário adotar medidas para otimizar o uso de energia e manter a conta de luz mais equilibrada. Leia e descubra quais são os principais vilões da economia.

1. Ar-condicionado

Embora essencial para o conforto nos dias de calor, o ar-condicionado pode ser um inimigo do seu débito de eletricidade.

Ajustar a temperatura moderadamente por um curto período de tempo e fazer a limpeza preventiva regularmente, ajudar a diminuir o consumo e evitar sustos.

2. Chuveiro elétrico

Constantemente utilizados no inverno, esses aparelhos gastam energia de forma descontrolada.

Considere banhos mais curtos na temperatura mediana, assim, além de sentir a diferença no bolso, sua pele também irá agradecer.

3. Geladeira e freezer antigos

Eletrodomésticos mais antigos tendem a ser menos eficientes energeticamente e, consequentemente, comprometem o orçamento jogando o valor nas alturas.

Considere trocar por modelos mais modernos e eficientes, com selo de qualidade “A”, portanto a economia será visível.

4. Máquinas de lavar

Esses aparelhos são verdadeiros devoradores de eletricidade e tiram uma fatia gorda do orçamento, por mais que o uso seja moderado.

Tente lavar roupas com água fria, utilize o centrifugador com moderação, priorizando lavar todas as peças em apenas um dia, assim evitando o uso contínuo do eletrodoméstico.

5. Iluminação incandescente

Lâmpadas incandescentes são ineficientes, tem uma péssima iluminação e gastam muita energia.

Substitua por lâmpadas LED, que apesar do custo baixo, são mais duradouras e econômicas.

6. Computadores

Por fim, computadores de mesa mais antigos ou que ficam ligados por muito tempo, tendem a ter um alto consumo de eletricidade.

Opte por notebooks ou laptops, a bateria dos equipamentos garante que eles fiquem longe da tomada por até 2 horas, evitando estarem constantemente ligados a rede elétrica.

