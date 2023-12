6 dicas para usar o ar-condicionado do carro gastando menos gasolina

Você precisa saber o que fazer para manter o clima fresco dentro do veículo e ainda assim não ter uma parada cardíaca ao abastecer

Anna Júlia Steckelberg - 21 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/YouTube/Vagner etc)

Nas últimas semanas andamos passando por um verdadeiro teste de sobrevivência. As fortes ondas de calor nos fazem usar o ar-condicionado cada vez mais.

Aliás, fica até difícil voltar para o mundo real depois de passar por um período em um ambiente climatizado pelo ar.

A questão é que muito além de ficar no quarto com o ar ligado, quando estamos dentro do carro é quase obrigatório ligar essa funcionalidade.

Afinal, como ficar confortável dentro daquela “caixa de metal” fechada e sem ventilação? Logo, para tudo não virar uma sauna, só nos resta ligar o ar-condicionado. Ficar ali no bem-bom fresco é maravilhoso, só não é legal a hora de ir abastecer e ver que o ar está consumindo toda a nossa gasolina.

Sendo assim, vale recorrer a truques para poupar combustível e ainda assim ligar o ar.

6 dica para usar o ar-condicionado do carro gastando menos gasolina:

1. Faça manutenção

Começando nossa lista de dicas, a manutenção preventiva é o principal passo para economizar ao usar o ar-condicionado.

Isso inclui levar o carro em um profissional para fazer a limpeza no interior do ar do carro. Esse investimento vai te custar mais barato lá na frente.

2. Ligar o ar com o carro quente

Quem nunca entrou dentro do carro fervendo de quente e já correu para ligar o ar na temperatura mínima? Isso está te sabotando muito e a matemática é simples, veja:

Com o ambiente muito quente, o ar vai exigir mais do compressor, que, por conseguinte, vai sobrecarregar o motor e gastar mais sua gasolina.

Sendo assim, abra as janelas e espere o ambiente refrescar naturalmente um pouco antes de ligar o ar.

3. Ar ligado vs. Janela aberta

Essa velha história de que o usar o ar-condicionado com as janelas abertas faz gastar mais gasolina, não é mentira!

O ar quente entrando dentro do carro exige muito mais performance do compressor do aparelho, aumentando o gasto de combustível.

4. Direcione o ar para o alto

Sempre que for ligar o ar-condicionado do carro, direcione as saídas para cima.

Desse jeito, o ar frio irá para cima e ao cair, acaba referindo uma área maior, isso otimiza o trabalho do aparelho, poupando gasolina.

5. Não ative a opção de recircular

O ar-condicionado de todo carro tem aquela famosa funcionalidade de deixar o ar recirculado dentro do carro, isso não é bom!

O que acontece é que faz o aparelho ter que usar ar quente para funcionar, sobrecarregando a operação. Deixe que o ar mais fresco de fora entre.

Quando a temperatura interna esfriar por completo, aí recomenda-se ativar a recirculação.

6. Busque sombras

Por fim, sempre que possível estacione o carro em sombras e lugares frescos, opte também por usar para-sol.

Isso vai ajudar a manter o interior do carro fresco e reduzirá a necessidade de resfriamento intenso.

