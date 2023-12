Saiba o que vai ficar aberto na Grande Goiânia durante os feriados de fim de ano

Comércios, shoppings, bancos e órgãos públicos irão adotar horários especiais no período

Samuel Leão - 21 de dezembro de 2023

Vista aérea do Setor Universitário, na região Leste de Goiânia. (Foto: Eduardo Ferreira / Governo de Goiás)

Como de costume, a chegada do Natal e do Ano Novo muda, e muito, a rotina usual da população entre os dias 25 de novembro e 1º de janeiro, e na Grande Goiânia não é nada diferente.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com os horários especiais de funcionamento e também com os dias que cada serviço poderá ter paralisação ou recesso.

Confira:

Bancos abrirão em regime especial, segundo determinação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), interrompendo os trabalhos entre os dias 23 e 26 de dezembro e também do dia 29 ao 1º de janeiro.

No entanto, nesses dias ainda será possível utilizar os aplicativos, sites, caixas eletrônicos e o atendimento via telefone para se realizar operações financeiras. Contas de consumo e carnês vencidos ainda poderão ser quitados no dia útil subsequente sem acréscimo.

A Justiça de Goiás já cessou as atividades na última terça-feira (19), com retorno marcado apenas para o dia 7 de janeiro. Já os Correios irão fechar apenas nos dias 24 e 25 de dezembro, e também nos dias 31 e 1º de janeiro. Nessas datas, será possível receber atendimento pelo site dos Correios ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

Segundo o Sindicato do Sistema de Comércio (Sindilojas-GO), o comércio varejista será fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Já nos dias que antecedem as datas, as lojas devem funcionar em horário especial. Em informativo, a Associação Empresarial da Região da 44 informou que os shoppings e galerias da região vão funcionar entre as 7h e 18h, fechando apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Já a Saneago, responsável pelo abastecimento de água do estado, irá manter os trabalhos operacionais normalmente, além de atender demandas de serviços de manutenção. O atendimento ao cliente seguirá disponibilizado 24h, pelos canais da Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site. A Equatorial, concessionária a cargo do abastecimento de energia elétrica em Goiás, fechará as lojas de atendimento presencial apenas nos dias do natal e ano novo, mas o site seguirá disponível. Também será possível ser atendido pelos contatos (62) 3243-2020, pela central de atendimento 0800 062 0196 e pelo aplicativo da Equatorial Goiás, disponível para Android e IOS. As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) expressaram que interromperão os trabalhos nos dias 24 e 25 de setembro e no 31 e º de janeiro. No entanto, isso vale apenas para a área administrativa, de modo que alguns depósito e distribuidoras podem abrir normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro. Abaixo, segue a relação de horários e dias de funcionamento dos shoppings e galerias da Grande Goiânia. Mega Moda Park e Mega Moda De 18 a 20/12: 8h às 18h

De 21 a 23/12: 07h às 19h

Dia 24/12 – Véspera de Natal: 8h às 14h

Dia 25/12 – Natal: Fechado

Dias 26 e 27/12: 08h às 18h

De 28 a 30/12: 07h às 19h

Dia 31/12: 8h às 14h

Dia 01/01 – Ano Novo: Fechado Goiânia Shopping De 18 a 23/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dia 24 e 31/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 18h

Dia 25/12 e 1/1: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h Shopping Flamboyant De 18 a 23/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dia 24/12 – Véspera de Natal: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 18h

Dia 25/12 e 1/1: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

De 26 a 30/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dia 31/12 – Véspera de Ano Novo: Lojas, alimentação e lazer: 12h às 18h

Restaurantes do Polo Gastronômico Flamboyant seguem horários diferenciados Aparecida Shopping Dias 24 e 31/12: das 8h às 17h

Dias 25/12 e 01/01: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 11h às 20h Plaza D’Oro Shopping Dias 24 e 31/12: Lojas das 9h às 18h; Praça de alimentação das 11h às 18h

Dias 25/12 e 01/01: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 11h às 20h Buriti Shopping De 18 a 22/12: das 10h às 23h

Dia 23/12: das 9h às 23h

Dia 24/12 – Véspera de Natal: das 9h às 18h

Dia 25/12 – Natal: Lojas fechadas; praça de alimentação aberta das 11h às 20h

De 26 a 30/12: horário normal será retomado (das 10h às 22h)

Dia 31/12 – Véspera de Ano Novo: das 11h às 18h

Dia 01/01 – Ano Novo: Lojas fechadas; praça de alimentação aberta das 11h às 20h Passeio das Águas Shopping De 18 a 23/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dia 24/12 – Véspera de Natal: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 18h

Dia 25/12 e 1/1: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

De 26 a 30/12: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 22h

Dia 31/12 – Véspera de Ano Novo: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 17h Araguaia Shopping Dias 18 e 19/12: Lojas, alimentação e lazer: 08h30 às 20h30 De 20 a 23/12: Lojas, alimentação e lazer: 08h às 22h Dia 24/12 – Véspera de Natal: Lojas das 07h às 18h; alimentação e lazer das 10h às 18h Dia 25/12 e 1/1: Lojas fechadas; Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h De 26 a 30/12: Lojas, alimentação e lazer: 08h30 às 20h30 Dia 31/12 – Véspera de Ano Novo: Lojas das 08h30 às 18h; alimentação e lazer das 10h às 18h

Shopping Cerrado