3 signos que estão com sorte para encontrar um amor para vida toda

Gabriella Licia - 22 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Oleksandr Chepys/Pexels)

Existem alguns signos que estão com sorte para encontrar um amor duradouro, sólido e fiél. Por essa razão, devem abrir as portas do coração para o recomeço e começar o ano de 2024 com os dois pés.

De fato, o ano de 2023 não esteve muito positivo no campo amoroso para alguns solteiros do zodíaco, mas essa onda de azar e dissabor vai ser encerrada em breve.

Isso porque o trânsito de Vênus – saindo de escorpião no próximo dia 29 de dezembro e entrando em sagitário -, poderá facilitar o processo e trazer leveza para vários signos.

Se ficou curioso para saber quais serão contemplados com essa dádiva, confira a lista abaixo. Caso o seu Sol, ascendente ou Vênus estiverem listados, fique esperto pois coisas boas deverão acontecer. Veja só!

3 signos que estão com sorte para encontrar um amor para vida toda:

1. Touro

Os taurinos poderão ter um último golpe de sorte neste fim de ano e no início de 2024, enquanto Júpiter ainda age neste signo. A sorte virá fortemente no amor e esses nativos poderão se surpreender com a virada de chave.

É fato que essas pessoas são bem adeptas de relacionamentos longos, duradouros e estáveis. Desta vez será possível realizar o sonho. Não sintam medo de recomeçar. Isso pode ser realmente muito positivo.

2. Gêmeos

Os geminianos, por suas vezes, são mais instáveis afetivamente e um amor para vida toda pode até assustá-los. Mas não há motivos para preocupações. Essa pessoa não chegará com o intuito de os prender e regrar nada.

Pelo contrário, a companhia será algo tão leve e agradável que não vão mesmo querer sair dessa relação.

3. Escorpião

Por fim, os escorpianos também encontrarão a paz de um amor tranquilo muito em breve. Essa pessoa está por perto e tem tentado te conquistar todos os dias.

Não seja tão medroso por conta do passado traumático. A sensualidade está em alta, durante essa passagem de Vênus pelo signo. Aproveite para viver momentos incríveis.

