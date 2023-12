6 características que uma pessoa que não presta tem e é difícil perceber

Estamos rodeados de pessoas falsas, interesseiras, pessimistas, manipuladoras, então aprenda a identificar quem são elas

Magno Oliver - 22 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pexels)

Existem algumas características que uma pessoa que não presta tem e é difícil de outras ao redor perceberem por ser um comportamento bem sútil.

O ser humano é uma espécie que se relaciona em diversos campos sociais, no entanto é alguém que também compartilha de várias épocas e momentos de sua vida com muita gente.

E num vai e vem de relações e amizades, acabamos conhecendo pessoas de caráter duvidoso e que não prestam em vários sentidos.

6 características que uma pessoa que não presta tem e é difícil perceber

1. Falsidade

Essa pessoa, além de ser extremamente falsa, manipula situações para alcançar seus objetivos pessoais.

Contudo, não mede esforços para conseguir o que quer e age do modo que for preciso para prejudicar alguém.

2. Egocentrismo

Com uma visão egocêntrica, prioriza apenas seus interesses, ignorando as necessidades e sentimentos dos outros.

Contudo, não se esqueça que será sempre ela e ela e mais ela o tempo todo. Ninguém tem importância ali naquele mundinho.

3. Irresponsabilidade

Agindo de maneira irresponsável, frequentemente evita assumir compromissos e responsabilidades seja com alguém ou mesmo com algum compromisso profissional, por exemplo. Porém, jogar a culpa no outro é um comportamento predominante nesse tipo de gente.

4. Desonestidade

A falta de honestidade é notável, seja em pequenas mentiras cotidianas ou em atos mais significativos de convivência. Mas é bom ficar de olho porque quem age assim não se dá muito bem com os outros.

5. Ingratidão

Demonstrando ingratidão, raramente reconhece favores ou esforços feitos por outros em seu benefício. Todavia, é uma característica forte em gente que não vale nada.

6. Inflexibilidade

Por fim, sua resistência a mudanças e falta de adaptabilidade social e profissional dificultam a construção de relações saudáveis. No entanto, pessoas com a índole ruim assim não conseguem ser maleáveis e precisam que tudo seja do jeito que elas gostam e querem.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!