Grávida que perdeu o bebê em acidente de trânsito segue em estado gravíssimo no HEANA

Ela e o companheiro foram atingidos por um motorista na GO-225, que fugiu logo em seguida

Samuel Leão - 22 de dezembro de 2023

Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 21 anos, segue em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). Ela acabou perdendo um bebê e sofrendo ferimentos graves após sofrer um acidente de moto, em Pirenópolis.

O Portal 6 confirmou a informação junto à unidade hospitalar na manhã desta sexta-feira (22).

No dia 15 de dezembro, ela e o companheiro trafegavam pela GO-225 quando foram atingidos na traseira por um carro. Ambos foram lançados ao chão e o suspeito fugiu do local.

Em um primeiro momento, eles foram levados para o Hospital Municipal Ernestina Lopes, onde foi constatado que o estado da mulher, grávida de 03 meses, era grave, tendo de ser encaminhada para Anápolis.

Já o companheiro dela, apresentou um quadro mais leve, com duas costelas trincadas e escoriações pelo corpo.

No HEANA, ela permaneceu sob observação e acabou perdendo o filho, nesta quarta-feira (20). O feto foi retirado, sem maiores complicações, em um procedimento realizado na própria unidade.

No entanto, a jovem segue em estado gravíssimo. No relato, feito pelo companheiro da vítima à Polícia Civil (PC), ele informou que não conseguiu identificar o modelo e nem a placa do suspeito de ter causado o acidente.