Identificado o homem vítima de choque fatal em lava-jato de Anápolis

Homem foi encontrado por cliente, próximo a mangueiras do estabelecimento

Caio Henrique - 22 de dezembro de 2023

IML foi acionado para recolher o corpo da vítima. (Foto: Reprodução)

Foi um cliente do lava-jato, localizado no Centro de Anápolis, que localizou Eurípedes Baltazar Moreira sem vida no local.

O homem foi vítima de um choque elétrico, ocorrido na manhã desta sexta-feira (22).

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

Um médico também esteve presente para confirmar o óbito. Eurípedes foi encontrado próximo a mangueiras, o que já havia adiantado a possibilidade de ter acontecido uma descarga elétrica.

Posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) compareceu na cena, para realizar a remoção do corpo.