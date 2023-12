Idoso morre após ser atropelado próximo a trevo, em Anápolis

Vítima foi atropelada no momento em que tentava atravessar da margem da rodovia para a pista de rolamento

Augusto Araújo - 22 de dezembro de 2023

SAMU foi acionado para prestar socorro. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 61 anos, acabou falecendo após ser vítima de atropelamento, em trecho da GO-330 que passa pelo Jardim Esperança, em Anápolis.

O caso ocorreu na madrugada da última segunda-feira (18), mas só foi repercutir nesta sexta (22).

A vítima estava andando pelas margens da pista, em trecho próximo ao trevo que liga a via com a GO-437.

Em determinado momento, por volta das 04h30, ele foi atravessar a estrada e entrou na pista de rolamento. No entanto, naquela mesma hora, um carro passava e acabou atingindo o idoso.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima acabou morrendo ainda no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado posteriormente, para realizar a remoção do corpo.

Já o condutor do automóvel fez o teste de bafômetro, que não apontou presença de álcool no sangue. Além disso, ele teria ficado todo o tempo no local do acidente, colaborando com as investigações.

Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às apurações do ocorrido.