Jovem chama atenção ao revelar por que não foi no casamento da irmã

Relato causou discussões fortes na internet e seguidores resolveram dizer a ela o que pensam

Magno Oliver - 22 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Tracy Truhan/Unsplash)

Uma jovem passou por uma situação muito complicada envolvendo sua irmã e decidiu fazer um desabafo na plataforma Reddit.

Na postagem, ela conta que depois de anos ouvindo que não era bem-vinda, se surpreendeu ao ser convidada para a cerimônia de casamento da irmã mais velha.

Usando o perfil de nome AmltheAsshole, a anônima conta que tem uma meia-irmã 9 anos mais velha que ela, que tem 17 anos de idade.

O pai de sua irmã havia falecido quando tinha 5 anos e a mãe casou novamente quando ela atingiu 8 anos, engravidando logo em seguida.

“Até os meus 10 anos eu achava que poderia ter um relacionamento bom com a minha irmã, mas ela sempre me rejeitou dizendo que não sou sua irmã de verdade. Ela também rejeita meu pai, que é seu padrasto, apesar da nossa mãe sempre dizer a ela que nós somos sua família”, conta a jovem.

Ela se deu conta que a convivência e relação familiar com a irmã teria complicações logo aos seis anos de idade.

“Quando eu tinha 6 anos e ela 15, nossa mãe deu à luz ao nosso irmão que nasceu morto. Nossa avó veio cuidar de nós duas enquanto ela estava no hospital e eu estava magoada porque realmente queria um irmão. Tentei buscar conforto na minha irmã e ela disse que eu deveria ficar longe dela e que estava triste por o mesmo não ter acontecido comigo. Minha avó ficou horrorizada e disse a ela que um dia ela se arrependeria de dizer isso”.

O estopim para ela decidir se afastar de vez da irmã caótica foi o modo como ela se comportou durante uma noite de Natal em que a mais velha disse a ela que, se soubesse sobre a gravidez, teria pedido à mãe para interromper a gestação antes do nascimento dela.

E começou dizendo: “eu alcancei o meu limite com esse comentário e fiquei bem com isso. Nos últimos 7 anos a vi umas 3 vezes. Ela evita aparecer quando eu e meu pai estamos por perto e faz questão de dizer que nós não somos bem-vindos em sua vida”.

E continuou: “porém, parece que isso mudou depois que ela ficou noiva e decidiu me convidar para o casamento porque ‘perguntas serão feitas se eu não for’. Minha mãe ficou feliz porque ela disse que realmente me queria no casamento, e ela até veio me convidar pessoalmente, mas eu disse que não vou ao casamento”.

“Ela explicou que precisa de mim e eu disse que não vou ao casamento só para ela se sair bem nessa. Ela disse que me queria viva e que não me queria em sua vida, e assim estou seguindo. Minha mãe começou a chorar e disse que nós somos irmãs, mas eu falei que perdi meu único irmão logo após ele nascer. Elas agora acham que eu estou errada, mas não vejo motivos”, finalizou o desabafo.

No fórum de discussões, alguns seguidores no Reddit ficaram revoltados e disseram que a mulher não está errada nessa situação e resolveram expor suas opiniões;

Uma internauta comentou: “parece que sua irmã precisa urgente de terapia”.

Já outra usuária afirmou: ” sua irmã vem te tratando mal desde que você existe. Não faltaram tentativas da sua parte para resolver isso. Você não está errada”.

