Morador ficará surpreso ao encontrar recado que vizinha deixou para ele no grupo do condomínio

Conteúdo foi publicado nas redes sociais e imagem mostra enfermeira muito irritada

Gabriella Licia - 22 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Montagem Portal 6)

Um jovem viralizou no X, antigo Twitter, após compartilhar uma captura de tela mostrando o texto que uma enfermeira, vizinha de condomínio, publicou no grupo de WhatsApp do residencial.

Para simplificar, os dois vivem no mesmo prédio e ela enviou uma mensagem um tanto intimidadora no chat dos demais integrantes – após identificar que alguém teria furtado o par de crocs (marca de sapato comumente utilizada pelos profissionais da área da saúde, por ser muito confortável).

“Bom dia. Sou enfermeira. Trabalho em um hospital com todos os tipos de bactérias contagiosas que vocês possam imaginar – curáveis e incuráveis. Hoje pela manhã tive uma surpresa: minha crocs (sapato profissional) de trabalhar foi roubada da porta de casa”, começou dizendo a condômina.

“[Trata-se de] um sapato contaminado, que nem eu tenho coragem de botar dentro da minha casa. Por esse motivo deixava do lado de fora [na porta do apartamento]”, continuou.

“Portanto, quem pegou que faça bom proveito e que leve um ninho de bactérias colonizadas para dentro da sua casa, contaminando seus familiares! Espero que essa pessoa se contamine a ponto de passar o Natal internada. Feliz Natal a todos!”, finalizou a enfermeira.

A captura postada pelo jovem não apresentava o restante da conversa. Inclusive, ele privou a conta na tarde desta quinta-feira (21). No entanto, os comentários dos internautas ainda ficaram disponíveis.

“Quem rouba o pouco de conforto que o profissional da saúde tem merece o feliz natal que ela desejou”, brincou uma usuária da plataforma.

Veja!