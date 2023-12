O jeito mais simples de estacionar que as autoescolas não ensinam

A grande vantagem é que existem vários truques na internet para facilitar esse processo, com tutoriais e guias muito simples

Gabriella Licia - 22 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Você é uma pessoa que tem facilidade de estacionar o carro, fazer baliza e afins? Sabemos que existem muitas pessoas que até hoje têm muita dificuldade para estacionar o carro, até mesmo naquelas vagas no estilo de estacionamento de shopping.

A grande vantagem é que existem vários truques na internet para facilitar esse processo, com tutoriais e guias muito simples. Analisando e gravando a sequência de dicas, é impossível falhar na hora de estacionar o carro.

Ficou curioso e quer entender como funciona esse processo? É simples! Confira abaixo os segredos que separamos, que nenhuma autoescola te conta na hora de ensinar a dirigir. Olha só!

O jeito mais simples de estacionar que as autoescolas não ensinam:

Em um vídeo publicado no perfil do Instagram, o sábio volante, é possível ver um carro tentando estacionar entre duas vagas verticais e paralelas.

A primeira dica é continuar seguindo para frente, passando duas vagas (dois carros). Quando o retrovisor do motorista se alinhar com o retrovisor do segundo carro à frente, engate a marcha ré.

Vire todo o volante em sentido à vaga e acelere lentamente para trás. Naturalmente, o carro entrará na vaga perfeitamente, sem esforços algum.

É bom conferir os retrovisores para certificar que não se aproximará de nada nas laterais.

Veja só!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O Sábio Volante (@osabiovolante)

Mas e a baliza?

Bom, neste caso você encontrará uma vaga na lateral na rua entre dois carros. Vá com o carro à frente e pare ao lado do veículo da frente. Emparelhe os retrovisores, o seu e o do parceiro.

Quando estiverem alinhados, esterça o volante totalmente em sentido à vaga e engate a marcha ré. O retrovisor do passageiro mostrará o meio fio, fique atento para não encostar.

Depois que entrar na vaga, volte o volante, conserte o carro, e chegue até o local limite com cuidado para não encostar no de trás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!