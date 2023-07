6 coisas que todo mundo deveria deixar no carro (muitos não sabiam)

Se você é motorista, deve saber que existem uma série de coisas que todo mundo deveria deixar no carro e, muitas das vezes, se esquece ou não dá a devida importância para a causa.

Acontece que deixar os simples itens no veículo pode facilitar muito a sua vida e até evitar danos mais sérios.

Se está curioso para saber quais são esses objetos tão importantes e necessários, confira a lista que separamos logo abaixo e já trate de buscar todos para deixar guardadinhos dentro do seu automóvel. Veja!

6 coisas que todo mundo deveria deixar no carro:

1. Garrafa d’água

Uma garrafa cheia de água é fundamental em todo carro. Além de poder consumir em casos extremos, pode ser importante para abastecer os reservatórios do carro, caso acabe durante um passeio.

A ausência do líquido no veículo pode resultar em uma série de problemas, inclusive fundir o motor.

2. Papel higiênico

Já pensou se acontece alguma vontade não premeditada e inadiável durante uma viagem de carro? Vai ser necessário parar no meio do caminho, certo?

Neste caso, leve sempre um rolo de papel higiênico no porta-luvas e não passe desespero.

3. Kit de primeiros socorros

Esse item todos já ouviram falar sobre a importância, mas na maioria das vezes não levam no carro. Em caso de acidentes ou pequenos incidentes do cotidiano, um kit com esparadrapo, antisséptico, compressa de gaze, band-aid e medicações podem ajudar muito.

4. Lanterna

Já pensou se perder em algum local à noite ou ter uma pane mecânica na estrada e ficar sem iluminação? É assustador só de imaginar, né? Bom, para evitar isso, ande sempre equipado com uma lanterna no porta-luvas.

5. Carregador portátil

Esse item é fundamental. Caso não consiga conectar o seu cabo USB na entrada disponível na maioria dos carros para carregar o celular, opte por este item prático e não fique desligado do mundo.

6. Papel e caneta

Sempre é útil ter papel e caneta para anotar informações importantes ou fazer anotações rápidas. Principalmente em casos onde não houver bateria nos aparelhos de celulares.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!