Vídeo mostra momento em que carro é atingido por raio na Assembleia Legislativa de Goiás

Fenômeno assustou muito as pessoas que estavam por perto no momento; guincho precisou ser acionado

Samuel Leão - 22 de dezembro de 2023

Câmeras de segurança flagram raio atingindo carro, no estacionamento da Alego. (Foto: Divulgação)

Quem estava presente na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), na tarde desta quarta-feira (20), durante uma chuva que passou pelo local, certamente levou um baita susto ao presenciar a queda de um raio logo no estacionamento da instituição.

A cena foi registrada em vídeo e mostra o exato momento que a descarga elétrica corta os céus e atinge a traseira de um veículo, que em seguida solta fumaça e tem uma pane.

Felizmente, no momento do ocorrido ninguém se encontrava dentro do carro, de modo que não houve feridos e os danos foram apenas materiais. Pela pane, um guincho teve que ser acionado para retirá-lo do local.

Segundo a Alego, o prédio possui um para-raios para evitar esse tipo de situação. O carro pertencia a um funcionário, que não foi identificado.

Entenda

São vários os casos de raios em veículos e, apesar de boa parte da população acreditar que são os pneus que causam o isolamento da parte interna, na realidade isso resulta de um fenômeno físico.

Chamado de “Gaiola de Faraday”, ele tem o nome dado em homenagem ao físico e químico britânico que fez grandes descobertas relativas ao comportamento da eletricidade.

O isolamento se dá devido à estrutura do carro possuir uma blindagem, pelo formato semelhante a uma gaiola. A energia atinge a máquina e percorre a parte externa metálica do veículo, saindo pelo chão na sequência.

O formato resulta na circulação apenas pela superfície da carroceira, sem afetar a parte interna do carro. Assim, o material condutor cria um invólucro em seu interior e, por isso, ocupantes de veículos atingidos por raios raramente se ferem.