6 carros que mais se desvalorizaram em 2023 e não estão compensando para 2024

Mesmo após 1 ano de lançamento, alguns ainda tiveram boas vendas, enquanto que outros foram só ladeira abaixo de fracasso

Magno Oliver - 23 de dezembro de 2023

Veículos na rua. (Foto: Reprodução/Agência Brasil/ Tãnia Rego)

Existem alguns carros que mais desvalorizaram no ano de 2023 e não estão compensando investir para 2024 por conta de vários fatores.

A desvalorização dos veículos é algo comum de acontecer por conta de vários pontos como desgaste físico, avanço tecnológico e mudanças no gosto do consumidor.

Assim que um modelo acaba de sair da concessionária, experimenta uma significativa redução no valor de revenda, muitas vezes devido à depreciação natural.

De acordo com estudo publicado pela agência Autoinforme sobre a depreciação dos veículos brasileiros, alguns carros tiveram baixa considerável, porém preocupante.

1. Citroën C3 Picasso – 22,2%

O Picasso ganhou o título de “rei” da desvalorização pelos diversos condutores, com uma depreciação de 22,2% com um ano de uso.

Porém, de acordo com a tabela Fipe, um modelo de 2015 da linha foi de R$ 63 mil para R$ 47 mil no mercado de usados.

2. Chery Tiggo – 21,9%

A produção chinesa da linha e também veículo mais caro da montadora apresentou uma depreciação de 21,9% ao ano. Problemas de peças, motor e uma baixa no preço de venda que foi de R$ 53,7 mil para R$ 41 mil.

3. JAC J3 Turin – 21,1%

Outro modelo de origem chinesa, mas desta vez pertencente à JAC Motors é o Jac J3 Turin. De acordo com o estudo, o percentual de desvalorização do veículo caiu em 21,1%. Uma versão de R$ 40.990 caiu para R$ 30 mil.

4. Hyundai Elantra – 20,3%

Design bonito e arrojado, porém o sedã médio da Hyundai desvalorizou 20,3% com apenas um ano de uso. A versão anterior era oferecida no mercado por R$ 95 mil (no modelo sem teto solar) e pode ser encontrada hoje por R$ 75 mil.

5. Citroën C4 Lounge – 20,1%

O estudo de depreciação indicou o C4 Lounge com 20,1% com apenas um ano de uso. O sedã médio estava com preço de R$ 85 mil na versão intermediária e agora pode ser encontrado no Brasil por em média R$ 67 mil.

6. Chevrolet Cobalt – 19,1%

Por fim, após um ano de uso, o Cobalt não teve muita sorte. Pois, mesmo com a boa onda de vendas entre os modelos de sua categoria, o sedã desvalorizou 19,1%.

No entanto, antes uma linha vendida pelo preço de R$ 66.990 hoje pode ser encontrada por R$ 54 mil.

