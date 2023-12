Mamonas Assassinas: O Filme é a produção mais nostálgica do ano e chega aos cinemas em 28 de dezembro

O quinteto que marcou gerações chega às telonas com uma história digna de seu legado

Ruan Monyel - 23 de dezembro de 2023

(Foto: Divulgação/Imagem Filmes)

A equipe do Portal 6 teve a honra de assistir antecipadamente ao filme que narra a história dos cinco garotos que na década de 90 tiveram suas vidas transformadas após apostarem tudo na carreira musical e criarem a banda Mamonas Assassinas, que em apenas 8 meses deixaram sua marca no coração dos brasileiros.

Na última quarta-feira, 20, o Cine Prime, localizado no Anashopping na cidade de Anápolis, realizou uma sessão cabine para convidados e imprensa com a exibição antecipada do filme e anunciou novidades para o ano de 2024. É a segunda vez, em menos de um mês, que a rede de cinemas promove um evento première do lançamento de uma produção, tais celebrações, geralmente, acontecem apenas em grandes capitais.

Na ocasião, a rede de cinemas Cine Prime ainda anunciou que além de tornar esses eventos rotineiros, pretende iniciar cursos sobre o mundo do audiovisual no intuito de resgatar a paixão dos anapolinos pela sétima arte e promover rodas de debate com a exibição de clássicos de forma gratuita.

O longa Mamonas Assassinas: O Filme chega exclusivamente aos cinemas de todo o país no dia 28 de dezembro, narrando a história dos integrantes que chegaram ao auge do sucesso e em poucos meses conquistaram o Brasil, mas infelizmente, no dia 2 de março de 1996, um acidente aéreo vitimou Dinho, Sérgio, Samuel, Júlio e Bento, deixando o país em luto pela fatalidade.

O filme consegue resgatar toda a nostalgia da época, através das canções clássicas da banda em sua trilha sonora, como, “Vira-Vira”, “Robocop Gay” e “Pelados em Santos”, músicas que fizeram parte da geração dos anos 90 e marcar as vidas de muitos até os dias atuais.

O longa, além de garantir boas gargalhadas que vão deixar a barriga do telespectador doendo de tanto sorrir, afinal, os integrantes ficaram conhecidos por sua autenticidade e bom humor, vai te emocionar na forma que a história é contada.

A narrativa polpa o telespectador da parte triste dos fatos, não abordando o acidente que nos tirou essa preciosidade musical, isso é proposital e faz todo sentido, já que o filme entrega cargas de drama mais leves e foca na grandiosidade de tudo aquilo que a banda conquistou em seu curto período de sucesso e no humor ácido dos rapazes, entregando uma produção que faz jus ao legado do conjunto musical.

Mamonas Assassinas: O Filme vai resgatar sentimentos de pura nostalgia que vão te fazer cantar na sala de cinema como se fosse a primeira vez. Leve toda a família para juntos vivenciarem a linda história do quinteto que roubou corações por onde passou e marcou gerações.

