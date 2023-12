Conheça a história de Bruno, morador de Anápolis ativista pelas pessoas com HIV

Samuel Leão - 24 de dezembro de 2023

Bruno Ramos, influencer pelas pessoas com HIV. (Foto: Portal 6)

Aos 31 anos, Bruno Ramos se tornou a maior referência anapolina na luta contra a desinformação e a discriminação das pessoas com HIV. Tudo começou em 2020, quando ele recebeu o resultado do exame que constatava a condição.

O que poderia ter desmotivado várias pessoas, no caso do jovem, fez foi acender uma chama de responsabilidade e ação. Atualmente, com mais de 200 mil seguidores, ele produz conteúdos instrutivos e lúdicos, retratando a verdadeira realidade daqueles que vivem com o vírus.

Ao Portal 6, ele revelou mais detalhes de como tudo teve início e ainda compartilhou situações que já vivenciou.

“Foi como se o chão se abrisse embaixo de mim, fiquei sem acreditar no que estava acontecendo. Entrei em depressão profunda, ganhei peso e sofri bastante. Mas aí eu falei com minha mãe e ela me deu apoio para me cuidar. Então passei a pesquisar e buscar saber mais sobre os tratamentos”, completou.

Natural do Pará, Bruno mudou-se para Anápolis ainda na infância, onde vive desde então. Há 3 anos foi surpreendido com o diagnóstico, sendo que o choque da descoberta o afetou bastante, entretanto, não o paralisou.

Após vivenciar momentos de reflexão, ele conseguiu reunir forças e percebeu que tinha muito a contribuir para ajudar outras pessoas que estivessem passando pela mesma experiência.

“Era um grito que eu tinha guardado, soltei como uma forma de me expressar e acabou se tornando um sucesso. Pensei que ia sofrer muito preconceito, mas acabei sendo bem acolhido, recebendo muitas palavras positivas. Eu já seguia alguns produtores de conteúdo de referência na área, então fui me habituando e a produção surgiu de forma natural”, apontou.

Nesse tempo, ele passou a receber diversos relatos e pedidos de ajuda, de modo que habituou-se a acolher pessoas e estabelecer conexões de apoio mútuo. Dentre os casos, alguns chegavam a ser mais delicados, fruto de abuso sexual na infância ou infecções acidentais em tratamentos.

“Conheci pessoas que passaram por traumas e levam isso até hoje, deixaram o tratamento de lado e desistiram da vida. Alguns não se cuidam ou se deixam levar por drogas, isso acaba me deixando pesado porque eu acabo me envolvendo e sentindo muito”, desabafou.

Ele revelou também que, na rotina diária, toma apenas dois comprimidos, os quais mantém a carga viral do organismo baixa e garantem a total segurança à sáude. Assim, ele se tornou um paciente indetectável, de modo que não transmite o vírus e pode exercer todas as atividades que já exercia normalmente.

“Eu já ouvi até pessoas falarem que queriam pegar para aposentar, uma loucura. Existe muita desinformação mas, no fim das contas, hoje o HIV é algo que pode ser levado com toda a naturalidade, sem atrapalhar a vida das pessoas e, felizmente, com o amparo do SUS nos tratamentos”, finalizou.

Todo o cuidado e carinho com a comunidade acabou rendendo frutos ao jovem. Além do sucesso nas redes sociais, ele foi convidado, em 2023, a se tornar um dos embaixadores da Prudence, marca de preservativos muito conhecida no Brasil.