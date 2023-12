Esta é a primeira coisa que a segurança de um aeroporto olha nos passageiros

Daqui em diante, sempre que precisar embarcar em um aeroporto, não se esqueça de como se deve agir depois das dicas exibidas nesta matéria

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2023

Aeroporto. (Foto: Ilustração/Pexels/ Matthew Turner)

Gerar uma boa imagem, principalmente para quem vai embarcar em viagem e precisa passar por fiscalização de segurança em aeroporto, por exemplo, é muito importante.

Caso contrário, suas bagagens serão encaminhadas para a revista de segurança na certa e a dor de cabeça com demora e espera para ser revistado se inicia.

Por isso é sempre importante andar na linha para evitar esse tipo de abordagem.

De acordo com o presidente e CEO do Boyd Group International, uma consultoria de segurança aeroportuária em Evergreen, no Colorado, Mike Boyd, “eles estão apenas fazendo seu trabalho e estão do seu lado. Só querem ter certeza de que o aeroporto e as companhias aéreas estão em segurança.”

O presidente conta que as equipes da área de segurança são treinados para detectar e evitar qualquer tipo de perigo, desastre ou catástrofes, afinal as vidas de várias pessoas em um só meio de transporte aéreo estão sendo colocadas em risco.

Muitas vezes um simples item como um chaveiro, por exemplo, pode desencadear uma revista reforçada em um terminal de embarque e desembarque.

Para evitar que nas próximas idas ao aeroporto você seja uma pessoa que a segurança solicite revista, o CEO detalhou dicas que podem provocar uma inspeção mais detalhada da equipe de segurança em você e não precisar passar por essa situação de rotina todas as vezes.

O primeiro ponto que ele reforça é para que o passageiro não aja de forma agressiva. Evite atrair atenção, pois esse tipo de atitude se mostra um comportamento inconsistente com o dos demais típicos passageiros que circulam por lá.

Outro tópico importante e que foi muito mencionado é o de não ser uma pessoa excessivamente faladora.

O presidente aconselha que nem sempre é uma boa ideia tentar ficar conversando demais com os funcionários, pois eles podem pensar que está tentando desviar a atenção para algo que não queira que percebam.

Em seguida, ele completa alertando para que os viajantes evitem contato visual pois é o primeiro local que os agentes vão investigar e bem a fundo.

Usar roupas largas também não está recomendado e nem aquelas consideradas “fora de temporada”. O chefe master alega que chamam bastante atenção e que geralmente pessoas com más intenções se trajam com esse perfil de vestimenta.

Há também um outro assunto muito problemático por lá: passageiros que fazem consumo de bebida alcoólica antes do voo.

Ele pede para que evitem ao máximo pois pode ser retirado do avião ou até mesmo do aeroporto direto para delegacia.

E, por fim, que as pessoas levem aparelhos eletrônicos e elétricos consigo, além de um pouco de dinheiro físico e já convertido na moeda local do lugar que pretende se destinar para que não seja confundido com uma pessoa que comete tráfico de humanos, uma ocorrência muito típica de crimes de aeroportos registrados pela segurança.