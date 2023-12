Motociclista foge da polícia e morre após bater em cheio contra muro de residência

Homem afirmou que estava jurado de morte e teria ameaçado tirar a própria vida para não retornar a unidade

Gabriella Pinheiro - 24 de dezembro de 2023

A atitude suspeita de dois homens em uma moto atiçou a desconfiança de uma viatura da Polícia Militar (PM) e deu início a uma perseguição que resultou na morte de um dos envolvidos. A situação aconteceu na cidade de Piracanjuba na madrugada deste domingo (24).

Todo ocorrido teria iniciado no momento em que uma equipe de policiais realizava um patrulhamento no setor Central da cidade.

Ao tentar realizar a abordagem, os homens deram início a uma fuga em alta velocidade. Já na altura da Rua Professor Percival Rabelo, os militares conseguiram se aproximar do motociclista e interromper a empreitada.

No momento da aproximação, o condutor da motocicleta desceu do veículo, jogou a moto no chão e, em seguida, tirou um canivete do bolso e o colocou no próprio peito.

Questionado pela equipe sobre a atitude, ele afirmou que tinha um mandado de prisão, oriundo da comarca de Anápolis, por tráfico de drogas e que, devido à guerra de facções criminosas, estava jurado de morte.

Por esse motivo, ele afirmou que não aceitaria voltar para a unidade prisional e que, caso isso acontecesse, preferiria tirar a própria vida.

Durante as tentativas de convencer o homem a largar o canivete, a esposa e filha do envolvido compareceram no local na tentativa de convencê-lo, mas sem sucesso.

Logo em seguida, o homem subiu na moto e saiu em alta velocidade por cerca de 300 metros. Ao entrar na G0-147, saída para Bela Vista de Goiás, ele perdeu o controle, saiu da pista e bateu a moto no muro de uma residência. Toda a situação foi acompanhada pela equipe.

O homem faleceu no local e o Instituo Médico Legal (IML) foi acionado e esteve no ambiente para realização de perícia e retirada do corpo.