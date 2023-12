6 coisas que uma mulher pode fazer quando desconfiar que está sendo traída

Você não precisa engolir a seco as puladas de cerca, é hora de virar a página!

Anna Júlia Steckelberg - 25 de dezembro de 2023

Mulher deitada. (Foto: Ilustração/Pexels/ALINA MATVEYCHEVA)

Você desconfia de que está sendo traída?

Não há nada pior do que esse sentimento e isso piora quando vem aquela sensação de incerteza, medo e insegurança do que fazer.

Nessas horas, a melhor saída é seguir o seu coração, terminar com esse traste e seguir a sua vida.

Não vale a pena ficar ao lado de uma pessoa em que se desconfia e que deixa a relação um campo minado!

6 coisas que uma mulher pode fazer quando desconfiar que está sendo traída:

1. Terminar

Pode parecer óbvio e até citamos no início do texto, mas ao menor sinal de desconfiança, converse com o seu parceiro e termine!

Um relacionamento mergulhado em insegurança não vai para frente e não com certeza não vai dar em casamento.

2. Peça conselho a suas amigas

Nas horas de tristeza, pedir conselhos às amigas pode ser uma boa saída!

Não tenha vergonha da sua situação e nem receio das dicas das meninas. Ouvir outros pontos de vista pode ser bom.

Mas lembre-se de falar com pessoas de confiança.

3. Ocupar sua mente

Mente vazia, oficina do…

Vá ocupar sua cabeça!

Entenda: ficar só em casa, imerso em um oceano de tristeza, só remoendo suas frustrações não vai te ajudar.

Aposte em aprender coisas novas, começar uma leitura, dar um start em uma nova série.

4. Passar um tempo com sua família

Depois de um coração partido e desse medo instaurado, o apoio da família pode ser a melhor das opções para cura!

Aquele bom e velho colo de mãe é um dos consolos mais sinceros e acalentadores que existem. Bom e não só da mãe, como dos primos, tios e assim por diante.

5. Dar chances para novas paqueras pode ser uma boa

Talvez você ache que não funciona, mas dá sim para tapar um velho amor com um novo!

Então, se caso tiver terminado mesmo com o traidor, busque novas paixões.

Saindo com outras pessoas, você consegue ver que o mundo não parou e que vale a pena dar uma nova chance ao amor.

6. Não se culpar

Por fim, nada de tentar passar pano para o comportamento do traidor, buscar justificativas ou pior, se culpar.

A melhor coisa a se fazer é aceitar que a relação não deu certo e que você se entregou, dando a sua melhor versão para aquele amor.

Vire a página e termine!

