Conheça o ar-condicionado caseiro que não gasta energia e é opção para este calor

Invenção bem criativa e fácil de fazer foi testada e aprovada pelos internautas

Magno Oliver - 25 de dezembro de 2023

(Imagem: Reprodução/Youtube)

Com as fortes ondas de calor que têm castigado alguns estados do Brasil, muita gente tem buscado soluções para se refrescar.

E uma dica simples, criativa e de baixíssimo custo viralizou na internet e acabou caindo na graça e preferência dos seguidores.

A Youtuber do canal Márcia Cris teve uma ideia um tanto quanto inusitada e interessante que chamou a atenção.

A influenciadora resolveu criar um ar-condicionado caseiro usando apenas um ventilador, tijolos e uma garrafa pet com água.

Na gravação, ela exibe como conseguiu aliviar a forte onda de calor sem comprometer a conta de luz.

“Se você não pode comprar um ar-condicionado e quer manter seu ambiente bem geladinho, essa é a solução e sem gastar nada”, conta ela no vídeo.

Ela pegou alguns tijolos, colocou uns blocos empilhados e uma garrafa pet com água gelada. Segundo a youtuber, são necessários de seis a oito blocos.

Em seguida, ela faz furos na garrafa pet com água gelada e a coloca em cima dos tijolos para que saia uma quantidade regrada do líquido, no intuito de manter os tijolos úmidos por mais tempo.

Logo depois, ela coloca o ventilador atrás da criação e um vento bastante agradável surge, idêntico ao vento gelado que um ar condicionado comum gela o ambiente.

Nos comentários, uma seguidora resolveu deixar uma ideia para complementar a funcionalidade do ar-condicionado artesanal. “Eu também congelaria os tijolos”, disse ela.

Confira o vídeo completo: