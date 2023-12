Simpatia para atrair muito dinheiro e viver o melhor Réveillon da sua vida

Há quem duvide da eficiência das ações místicas, mas o fim de ano está próximo e não custa nada tentar a fé

Gabriella Licia - 25 de dezembro de 2023

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Você se considera uma pessoa supersticiosa? Se sim, então essa simpatia para atrair muito dinheiro neste final de ano vai te surpreender. O simples ritual, se realizado com muita fé, promete abrir caminhos para a chegada de muita prosperidade financeira.

Há quem duvide da eficiência das ações místicas, mas o réveillon está próximo e não custa nada tentar algumas coisas inofensivas para atrair sorte e alguns dígitos a mais na conta bancária, certo?

Mas vale ressaltar que toda simpatia só terá a eficácia almejada se for realizada com muita crença. Além disso, existe um passo a passo a ser seguido, juntamente de uma oração de sua preferência. O importante é manter a concentração nos seus objetivos.

Ficou curioso e quer aprender como fazer? Então confira as dicas abaixo e anote tudo para não errar, eim? Olha só!

Simpatia para atrair muito dinheiro e viver o melhor Réveillon da sua vida:

Materiais necessários:

1 vela verde

1 prato branco

1 copo de água

7 moedas

Como fazer:

Em um ambiente tranquilo, acenda a vela verde e coloque-a no centro do prato branco. Depois, coloque as moedas ao redor da vela, formando um círculo, deixando o copo de água ao lado do prato.

Feche os olhos, respire fundo e concentre-se em pensamentos positivos sobre a prosperidade financeira. Diga que você é merecedor de toda riqueza. Peça com sinceridade e gratidão para atrair mais dinheiro para sua vida.

Deixe a vela queimar até o fim, sempre mantendo um ambiente seguro e monitorando a vela. Após a vela queimar completamente, jogue as moedas na água do copo.

Lembre-se de que o importante é a intenção e o foco positivo. Seja realista sobre suas expectativas e lembre-se de que o sucesso financeiro geralmente requer esforço, planejamento e persistência.

