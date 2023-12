6 simpatias para atrair sorte em dezembro e começar 2024 com pé direito

Se você é uma pessoa de fé e não desperdiça chances de aumentar a energia positiva, essas dicas podem te surpreender

Gabriella Licia - 06 de dezembro de 2023

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Se você é uma pessoa supersticiosa já deve ter ouvido falar sobre algumas simpatias para atrair sorte e ajudar a melhor sua vida, tanto romântica, quanto profissionalmente, certo?

Há quem duvide da potencialidade dos rituais. No entanto, se você é uma pessoa de fé e não desperdiça chances de aumentar a energia positiva, essas dicas podem te surpreender.

Ficou curioso e quer saber como realizá-los, confira a lista abaixo, explicando cada um e contendo os passo a passos. Olha só!

6 simpatias para atrair sorte em dezembro e começar 2024 com pé direito:

1. Ritual para atrair prosperidade financeira

Para este, será preciso ter em mãos:

1 recipiente para sal

1 colher de sopa de arroz cru

1 moeda de 1 real

Sal de cozinha

Como fazer?

Comece com um recipiente vazio destinado ao sal e coloque a moeda no fundo. Em seguida, adicione o arroz e complete o recipiente com o sal de cozinha utilizado rotineiramente para temperar os alimentos.

Este ritual é conhecido por sua eficácia em atrair prosperidade financeira, portanto, continue a usar o sal deste recipiente normalmente ao temperar suas refeições. No entanto, é importante garantir que o sal nunca falte no recipiente e que a moeda não fique visível.

Tenha cuidado para não pegar o sal que está em contato direto com a moeda para evitar as sujidades do metal.

2. Simpatia com incenso de sândalo

Para este, será preciso apenas:

Incenso de sândalo

Folha branca

E claro, muita fé

Para iniciar este ritual, que visa atrair boa sorte, segure um incenso de sândalo com a mão esquerda e acenda-o. Deixe as cinzas do incenso cair sobre uma folha de papel em branco.

Enquanto o incenso queima, recite o seguinte mantra: “transformo meu destino hoje. O mal se dissipa agora em todas as áreas da minha vida. Sou cada vez mais abençoada e feliz.”

Além disso, faça uma oração de sua escolha quando o incenso estiver prestes a se extinguir. Para concluir e potencializar a sorte a seu favor, envolva o papel com as cinzas e descarte o ritual no lixo.

3. Simpatia da fortuna

Os ingredientes necessários serão:

20 folhas-da-fortuna

1 bacia de ágata ou alumínio

2 litros de água

Como fazer?

Primeiro, despeje a água na bacia e adicione as folhas-da-fortuna. Enquanto esfrega as folhas com ambas as mãos, faça seus pedidos. Esse processo deve durar de 10 a 15 minutos, até que a água adquira uma tonalidade esverdeada.

Reserve a mistura sem coar e, após realizar a limpeza do ambiente sem o uso de água sanitária, jogue a mistura de dentro para fora do local, permitindo que aja por 20 minutos. Por fim, passe o rodo e um pano seco para finalizar.

Com esse ritual, você proporcionará um ambiente mais tranquilo e atrairá muita sorte para a sua vida, além de muito dinheiro.

4. Banho da sorte

Uma excelente escolha para quem busca atrair prosperidade, proteção ou abrir caminhos é o banho da sorte. Você precisará apenas de:

Canela

Alecrim

Louro

Instruções:

Ferva a água, primeiramente. Depois, adicione canela, alecrim e de 3 a 7 folhas de louro à água fervente. Agora, aguarde alguns minutos e, após o banho regular, despeje a água do pescoço para baixo para não alterar seus chakras.

Este banho é considerado eficaz para promover energias positivas, atraindo prosperidade e oferecendo proteção, sendo uma prática comum em rituais de limpeza e renovação.

5. Patuá de prosperidade

Tenha:

1 saquinho ou pedaço de pano pequeno

Canela em pau

Sementes de girassol

Folhas de louro

Instruções:

Em um saquinho ou pedacinho de pano, coloca-se um pedaço de canela em pau junto com 3 ou 7 sementes de girassol e com 3 ou 7 folhas de louro.

O ideal é carregar o saquinho no bolso, na bolsa ou na carteira para auxiliar na proteção e prosperidade.

6. Simpatia para encher o bolso

Para este última, é preciso ter:

1 prato branco pequeno

1 vela amarela

1 nota de dinheiro de qualquer valor (não será destruída)

1 moeda de qualquer valor

200 ml de água

1 xícara de chá de açúcar mascavo

Instruções:

Coloque a nota de dinheiro no prato e, sobre ela, posicione a moeda. Depois, cubra completamente o dinheiro com o açúcar mascavo. Agora, firme a vela no prato, sobre o açúcar, e acenda-a.

Assim, será preciso colocar o copo de água também sobre o prato. Faça uma oração, como um Pai-Nosso e uma Ave-Maria, pedindo com fervor ao seu anjo da guarda para abençoar sua vida financeira.

Este ritual é concebido para atrair bênçãos financeiras, sendo importante realizar o processo com fé e intenções positivas.

Lembre-se: para que qualquer uma destas simpatias para atrair sorte deem certo, é importante ter muita crença no que está praticando.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!