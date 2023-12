Abertas inscrições de concurso em Goiás com mais de 200 vagas e salários de até R$ 6 mil

Cargos são para setor administrativo e destinadas aos candidatos com escolaridade nível médio e superior

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2023

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Estão abertas as inscrições do concurso público do Conselho Regional de Química com 240 vagas disponíveis para diversos cargos em Goiás.

Do total das oportunidades disponíveis, 08 são para início imediato e 232 para formação de cadastro de reserva. As funções são destinadas para candidatos com nível de escolaridade médio e superior e abrangem o setor administrativo.

Os interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix, banca responsável pelo certame, até o dia 08 de janeiro. O valor da taxa varia entre R$ 58 e R$ 61.

Há cargos para as funções de técnico administrativo, agente fiscal, analista administrativo, analista de T.I, analista de compras e contratos.

O certame acontecerá em duas etapas, sendo elas provas objetiva e discursiva, ambas com caráter classificatório e eliminatório.

Os candidatos selecionados no processo seletivo terão uma remuneração que pode variar entre R$ 2.039,47 até R$ 6.039,76 e uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além do salário, os aprovados receberão benefícios como auxílio alimentação de R$ 750, assistência médica, auxílio transporte e folga natalícia.

Mais informações estão disponíveis no edital.