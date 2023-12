Diálogo de WhatsApp entre mãe e filho choca pela escolha que ela fez

Conversa deixou internautas intrigados por varios motivos, sobretudo pela parte 2

Gabriella Licia - 26 de dezembro de 2023

Conversa entre mãe e filhou gerou revolta na internet. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Viralizaram dois vídeos no Instagram mostrando um diálogo entre mãe e filho. Os internautas ficaram chocados com a frieza da mulher com a escolha tomada.

Nas cenas do primeiro post é possível ver o jovem, identificado como Luan, perguntando o porquê da porta não destrancar com a chave. A mãe responde que o “José” – namorado dela – teria trocado a fechadura justamente para o garoto não entrar.

Inicialmente, ele fica sem entender, já que teria saído apenas para estudar. A mulher, então, explicou que o padrasto do jovem não estava satisfeito com o comportamento dele, principalmente por não contribuir financeiramente em casa e ficar apenas no quarto.

“Como vou arrumar um trabalho se estou terminando o terceiro ano? Eu fico no quarto estudando pra passar em uma faculdade federal! A senhora vai mesmo me expulsar de casa por causa de homem? Sem eu fazer nada…”, questionou Luan.

A mulher respondeu que precisava escolher o namorado, “pois já está velha” e o filho conseguirá se virar sozinho. “Sua madrinha gosta muito de você. Liga para ela e explica. Ela vai deixar você ficar lá uns dias”, rebateu ela.

Cansado da discussão e decepcionado com a mãe, o estudante confirmou então que iria ligar para o pai e pedir ajuda. “Vou ligar pro meu pai. Prefiro ir pra casa dele então. Ele sempre me chamou pra morar lá e eu nunca quis pra não deixar a senhora sozinha”, desabafou.

“Aí não tem nem 1 ano que está com esse homem e já me coloca pra fora [de casa], continuou Luan. A grande questão é que a mulher gostaria de expulsá-lo de casa e continuar recebendo a pensão do filho.

“Não Luan! Pra casa do seu pai você não pode ir. Vai pra casa da sua madrinha ou de qualquer outra pessoa! Se você for pra lá você vai me prejudicar! Ele não vai querer pagar a pensão e eu preciso desse dinheiro para ajudar nas despesas”, disse enfaticamente a mãe.

Os dois ainda discutiram por vários minutos e o filho determinou que iria para casa do pai, mesmo sendo ameaçado pela mãe – de não poder buscar nenhuma peça de roupa, tampouco o computador.

“Eu não volto de novo para aí! Agora vou morar com meu pai mesmo e que a senhora fique sozinha!”, finalizou.

