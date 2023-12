Morre homem que teve 60% do corpo queimado após cozinhar usando álcool, em Anápolis

Ele teve as genitálias, tórax e costas queimadas e foi encaminhado até HEANA e, posteriormente, ao HUGOL

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2023

Cristiano Alves da Costa. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 46 anos, identificado como Cristiano Alves da Costa, faleceu na tarde de segunda-feira (25), após ter 60% do corpo queimado durante um incêndio envolvendo o uso de álcool, em Anápolis.

O acidente aconteceu no sábado (23) no momento em que a vítima fatal e outras três pessoas estavam reunidas em uma casa, localizada no bairro Paraíso, ingerindo bebidas alcoólicas.

Durante o encontro, um dos envolvidos teria decidido cozinhar utilizando álcool. Na sequência, um outro participante optou por colocar mais líquido, fazendo com que as chamas consumissem o recipiente, que explodiu e atingiu a todos.

Cristiano, que estava próximo da cena no momento do acidente, teve as genitálias, tórax e costas queimadas e foi encaminhado por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Logo em seguida, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, mas não resistiu e faleceu.

Os outros três envolvidos foram levados por uma unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU até o Hospital Alfredo Abrahão com ferimentos mais leves.