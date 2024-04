Morte de jovem cozinheira anapolina em Palmas gera comoção: “a pessoa mais radiante que já conheci”

Diversas pessoas utilizaram as redes sociais para prestar homenagens a Nivia Lara Moreira dos Santos, que tinha apenas 25 anos

Samuel Leão - 19 de abril de 2024

Jovem anapolina é encontrada morta em Palmas. (Foto: Reprodução)

A anapolina Nivia Lara Moreira dos Santos, de 25 anos, morreu afogada na Praia do Prata, em Palmas (TO). Ela foi encontrada a cerca de 5 metros de profundidade no Lago da Usina do Lajeado, nesta quinta-feira (18).

A jovem era cozinheira e também atuava como DJ, ramo em que se apresentava pelo nome artístico de Nivia Suric. Ela havia se mudado de Anápolis há alguns anos, indo trabalhar no estado vizinho, onde participou da organização de eventos.

Um deles era o Baile Core, uma festa com temática de BDSM que reuniu vários públicos. Ainda em Goiás, frequentava diversos eventos culturais, como batalhas de rima, encontros de brechó e rodas de samba.

Ela também tinha um Instagram no qual vendia pães e bolos – os quais ela mesma fazia sob encomenda.

“Que você brilhe no céu tanto quanto brilhou aqui! A pessoa mais radiante, pura e espontânea que já conheci”, comentou um amigo.

“Inacreditável! Semana passada ela perguntou se eu estava bem, falando para eu ficar a vontade, sempre com uma energia surreal. Esclarecer a morte dela é mais que urgente”, desabafou outro.

Investigação

Testemunhas relataram terem visto o momento que ela entrou no lago, as quais foram ouvidas pelas autoridades. No começo da tarde, mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram as buscas.

O que teria causado a fatalidade, porém, ainda não foi confirmado e uma investigação segue em andamento.