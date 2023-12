Relembre as maiores gafes e papelões da política goiana em 2023

De briga generalizada a sacada de dentadura, alguns momentos marcaram o cenário político goiano neste ano, mas não da melhor forma

Davi Galvão - 26 de dezembro de 2023

Confira alguns momentos de grande repercussão de 2023 dentro da política goiana. (Foto: Reprodução)

Com o ano chegando ao fim, é o momento de parar e olhar para trás, refletindo sobre os acontecimentos mais memoráveis ao longo dos 12 meses.

Pelo menos, quando o assunto é política, os goianos contaram com diversos momentos bastante curiosos que, mesmo não sendo o cenário propício para isso, acabou gerando muito entretenimento.

Com casos que bastante únicos e que chamaram a atenção, o Portal 6 separou alguns dos mais emblemáticos do ano. Confira:

1. Vereador de Goianésia sacou a dentadura em meio ao plenário

Durante uma sessão na Câmara de Goianésia no dia 07 de novembro, o vereador Wagner José Vicente (PTB) surpreendeu os presentes quando, em meio a um discurso, retirou a dentadura que utilizava.

O gesto foi feito como meio de reforçar um argumento, no qual estava defendendo a compra de novos aparelhos e equipamentos odontológicos para os hospitais da cidade.

“Só sabe [da situação odontológica do município] quem precisa do dentista, quem precisa disso [retirando a prótese da boca]”, afirmou.

Em seguida, o vereador Sargento Ariosvaldo (UB), pediu ao presidente da sessão para que desse um “cutucão” no colega, por estar “passando da conta”.

Apesar da brincadeira, o protesto do vereador Wagner veio como forma de sustentar o requerimento da colega parlamentar Salete Carrilho (MDB), que diante de denúncias da população sobre falta de atendimento por escassez e problemas nos materiais, cobrou respostas do Poder Público.

2. Vereador de Goiânia afirmou que admirava mulher “mesmo sendo negra”

O vereador Pedro Azulão (PSB) atraiu as atenções após uma fala na tribuna da Câmara de Goiânia no dia 21 de novembro.

Na ocasião, ele disse que admirava e respeitava Sônia Fernandes Corrêa, “mesmo sendo negra”.

À época, o vereador chegou a afirmar à Rápidas do Portal 6 que não teve a “intenção de ofender ou discriminar” a mulher. Ele também afirmou que se encontrou pessoalmente com ela, ainda na terça-feira, para pedir desculpas.

Sônia está à frente de um projeto social no Jd. Curitiba, na região Noroeste de Goiânia.

3. Vereador de Anápolis é flagrado usando carro da Câmara de forma indevida e discutindo em frente a bar

Outro acontecimento marcante na política goiana foi o registro do vereador Delcimar Fortunato (Avante) utilizando o carro da Câmara de forma indevida, inclusive estacionando o veículo em cima da calçada.

O fato ocorreu no dia 11 de junho, quando o parlamentar foi visto discutindo com a população em um bar da cidade.

4. Deputado goiano admitiu apoio e financiamento aos atos golpistas do 08 de janeiro

O deputado pelo estado de Goiás Amauri Ribeiro (UB) chegou a admitir, no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em 07 de junho, que havia financiado e apoiado os atos golpistas do 08 de janeiro, que culminaram na invasão ao Congresso.

O parlamentar chegou a ser convocado para participar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investigou as ações da data.

Ele também foi alvo dois mandados de busca e apreensão referentes à Operação Lesa Pátria.

5. Deputados bateram boca e elevaram o tom após militante acusar a PMGO e o estado de racistas

Durante sessão Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), do dia 18 de outubro, o clima esquentou após a fala de um participante do Parlamento Jovem da Casa com acusações de que a Polícia Militar (PM) mata majoritariamente “pretos e pobres”.

Ele também alegou falta de transparência na corporação, pois não são revelados os números de mortes cometidas por policiais no exercício da profissão.

Amauri Ribeiro (UB) condenou a fala do estudante João Pedro Mascarenhas. O deputado também solicitou que o jovem fosse excluído do programa e ele terá de provar as acusações na Justiça.

Após o discurso de Amauri, Mauro Rubem (PT) subiu na tribuna e teceu elogios às falas do jovem, dizendo que o estado faz “da violência uma política de segurança”.

O petista também desafiou a PM a colocar câmeras de monitoramento nas fardas dos policiais.

Quem também entrou na discussão foi o deputado Gugu Nader (Agir), que aos gritos defendeu a política adotada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e elogiou a PM, dizendo que “não defende bandido”.

6. Presidente da Câmara de Anápolis rasga emenda na cara de vereador durante sessão extraordinária

Durante a sessão extraordinária do dia 14 de dezembro, o vereador Lisieux Borges (PT) apresentou uma emenda referente ao projeto de Lei que altera o pagamento de adicional de produtividade aos servidores.

O petista entregou o documento nas mãos de Domingos Paula (PV), mas viu o documento ser rasgado na sua frente pelo presidente da Casa.

A cena chamou a atenção daqueles que estava presentes para a sessão extraordinária.