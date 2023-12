Microempreendedores de Anápolis podem abrir conta no Sicredi e contar com diversos benefícios

Cooperativa fornece um amplo portfólio de produtos e serviços voltados especificamente para o público

Publieditorial - 27 de dezembro de 2023

Fachada do Sicredi. (Foto: Divulgação)

Abrir o próprio negócio é o grande sonho de inúmeros anapolinos, todavia, para crescer é necessário muita determinação, disciplina, organização financeira, além de controle das responsabilidades.

O que muitos não sabem é que ao investir nos sonhos e abrir uma conta no Sicredi, é possível contar com diversos benefícios que muitos ainda não conhecem.

As vantagens começam com o atendimento mais próximo e especializado, contando com um gerente exclusivo para o microempreendedor.

Além disso, a cooperativa fornece um amplo portfólio de produtos e serviços voltados especificamente para o público.

Dentre eles, estão mais facilidade para conseguir créditos, as linhas de BNDES e FCO para compra de estoque, apoio à estrutura/construção, PIX isento, assim como cartões, seguros e consórcios com taxa justa.

No Sicredi ainda é possível ter acesso a soluções financeiras diferenciadas que podem contribuir com a gestão financeira do negócio, além da possibilidade de impactar no aumento das vendas.

Agências em Anápolis:

– Brasil Norte

Avenida Brasil, S/N, Qd 07 Lt 102

(62) 3321 5327 – Aberto de segunda à sexta, das 08h às 17h

– Brasil Sul

Travessa Kassar Bittar, S/N, Q 01, L 08

(62) 3329 9100 – Aberto de segunda à sexta, das 08h às 17h

– Jundiaí

Avenida Santos Dumont, S/N, Qd 3, Lt 39/40, Sl 01

(62) 3321 5327 – Aberto de segunda à sexta, das 11h às 16h

– Xavier de Almeida

Rua Xavier de Almeida, 115

(62) 3311 4820 – Aberto de segunda à sexta, das 11h às 16h

– Jaiara

Avenida Santos Dumont, 223, Quadra 03, Lote 40, Sala 07

(62) 3311-4820 – Aberto de segunda à sexta, das 11h às 16h

– Mato Grosso

Avenida Santos Dumont, 223, Quadra 03, Lote 40, Sala 04

Aberto de segunda à sexta, das 11h às 16h

– Agronegócios Anápolis

Avenida Brasil, SN, 1 Andar Quadra 07 Lote 102

Aberto de segunda à sexta, das 11h às 16h