Gusttavo Lima é atração confirmada em Carnaval às margens de lago, em Goiás

Evento ainda reunirá a dupla Hugo e Guilherme, Murilo Huff e entre outros

Gabriella Pinheiro - 28 de dezembro de 2023

Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/Instagram/Gusttavo Lima)

O cantor Gusttavo Lima é uma das atrações confirmadas para o evento de Carnaval 2024, “3Ranchos Fest Folia”, que acontecerá na cidade do Lago Azul, Três Ranchos.

A festividade ocorre no sambódromo dos dias 10 a 13 de fevereiro e promete uma série de atrações de peso e uma programação extensa.

No caso do embaixador, o show está previsto para ser realizado no dia 11 de fevereiro (domingo) e relembrará hits de sucesso como “A gente fez amor”, “Na hora de Amar” e entre outros.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser obtidos de forma online por meio do site BaladApp e em pontos de venda físicos. Os valores variam entre R$ 180 até R$ 680.

Além do sertanejo, o evento também contará com a apresentação dos artistas: Mc Daniel, Hugo e Guilherme, Dennis Dj, Murilo Huff, Mc Ryan, Mc Pedrinho e entre outros.

É válido destacar que a festa terá a opção de camarote com direito a open bar e open food.