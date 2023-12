Quem encontrar uma moeda como essa pode ter direito a receber R$ 220

Fabricação do aço inoxidável com ramos de louro estilizados possui um detalhe que chama a atenção de colecionadores e pessoas comuns

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução)

O que você faria se encontrasse uma moeda de R$ 0,1 centavo que pudesse valer R$ 220 nos dias atuais?

É meio surreal pensar na possibilidade, não é mesmo? Mas saiba que é possível sim!

Acontece que uma moeda de 1 centavo do ano de 1999 e faz parte da primeira família do Real tem ganhado cada vez mais valor no mercado de coleções de moedas e cédulas, a numismática.

Ela foi produzida com 20 mm de diâmetro, peso de aproximadamente 2,96g e reverso exibindo valor e a data. O item também possui ramos de louro estilizados que chamam bastante a atenção.

Em 1999, foram cunhadas cerca de 104.870.000 unidades, uma produção considerada rara pela enorme quantidade em circulação, aos olhares dos colecionadores.

Mas o que torna essa moeda um item raro é o erro de cunhagem no reverso em que está orientado horizontalmente à direita, em vez de verticalmente.

Trata-se de uma pequena falha que aumenta o valor da peça no mercado de colecionadores.

Caso você tenha um modelo como este que esteja em estado de flor de cunho, ou seja, sem sinais de desgaste, ela pode te render R$ 220.