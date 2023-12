Goiana só terá mais 5 anos de vida se não conseguir fazer cirurgia que custa mais de R$ 60 mil

Procedimento não é realizado pelo SUS e família abriu campanha nas redes sociais para conseguir levantar o valor

Augusto Araújo - 29 de dezembro de 2023

Geralda Severina Teixeira precisa de cirurgia cardíaca para sobreviver. (Foto: Arquivo Pessoal/Stéfany Teixeira)

A família da goiana Geralda Severina Teixeira, de 70 anos, abriu uma campanha de arrecadação para conseguir pagar uma cirurgia essencial para a sobrevivência da idosa.

Diagnosticada com um defeito do septo atrial na comunicação interatrial (CIA), a aposentada tem um buraco nas paredes internas do coração, o que ocasiona um bombeamento errado do sangue e, se não tratado, leva à morte.

Essa má-formação, que surge no nascimento, deve ser corrigida com uma operação. No entanto, por já ter uma idade avançada, Geralda precisa de um procedimento diferenciado, que o Sistema Único de Saúde (SUS) não oferece.

Dessa forma, será necessário desembolsar um valor de R$ 63 mil para operá-la na rede particular, quantia que a família não possui.

No entanto, se a cirurgia não for feita, os médicos disseram que Geralda terá apenas cinco anos de sobrevida.

Ao Portal 6, a neta dela, Stéfany Teixeira, de 26 anos, explicou que a avó vive sozinha em Nova Glória (na região Central de Goiás), ganhando um salário mínimo de pensão, após a morte do marido.

“A minha relação com a minha avó é muito próxima. Minha mãe morreu quando eu tinha 19 dias e foi ela quem me criou até os 12 anos, quando me mudei para Anápolis com minha tia. Então nós somos realmente muito próximas”, destacou.

A jovem, que é estudante de educação física, ficou responsável por cuidar da idosa, junto a três tias dela, nesse momento desesperador.

Assim, a família encontrou na plataforma Vakinha a única saída para conseguir juntar o dinheiro e pagar pela operação.

“Nós estamos com muito medo, de mãos atadas. A minha avó é tudo o que a gente tem, é a base da nossa família”, apontou Stéfany.

Para ajudar com doações, foi disponibilizado o ID 4323882 no site Vakinha, além das chaves Pix 05576195132 (CPF, no nome de Stéfany Teixeira) e [email protected]