Concurso público do Detran Goiás terá mil vagas para agentes de trânsito e examinadores

Salário inicial previsto chega na casa de R$ 4,5 mil, com jornadas de trabalho de 40h semanais

Augusto Araújo - 30 de dezembro de 2023

Candidatos fazendo concurso público. (Foto: Eliandro Figueira RIC/PMI)

O governador Ronaldo Caiado (UB) sancionou uma lei que abre caminho para a realização do primeiro concurso público do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran Goiás), com mil vagas para agentes de trânsito e examinadores.

O salário inicial previsto para os contratados é de R$ 4.258. Já a carga horária será de 40h semanais, com possibilidade de trabalho em finais de semana e feriados conforme a necessidade e o interesse público.

Para ambos os cargos, é pré-requisito ter formação em curso de nível superior, em qualquer área de formação.

A criação desse quadro próprio de funcionários, com estruturação de carreira, tem como objetivo ampliar a rede de atendimento do órgão e aperfeiçoar processos de habilitação, educação de trânsito, fiscalização e engenharia.

Além disso, conforme o presidente do Detran Goiás, Delegado Waldir, uma das expectativas da administração pública é a possibilidade de se ofertar cursos de formação de de motoristas em todas as cidades do estado.

“Queremos proporcionar mais dignidade e economicidade para todos cidadãos, evitando que tenham que se deslocar de seu município para realizar provas”, explicou.