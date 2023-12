Goiânia ganhará quase 70 novos ônibus elétricos em 2024

Veículos terão conectividade WiFi e sistema de ar condicionado

Maria Luiza Valeriano - 30 de dezembro de 2023

Ônibus elétricos já estão em circulação na Avenida T-63 (Foto: Carlos Junior)

Goiânia ganhará quase 70 novos ônibus elétricos em 2024, assim como a revitalização de todos os 03 mil pontos e abrigos e a construção de mais 03 mil. A novidade foi divulgada pelo secretário-geral de Governo e presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), Adriano da Rocha Lima.

Em fevereiro, dois ônibus passarão a integrar a frota. Serão adicionados mais quatro em maio, 29 em setembro e 30 em dezembro, totalizando em 65.

De acordo com o presidente da CDTC, os ônibus estarão equipados com conectividade Wi-Fi e sistema de ar condicionado, visando o conforto dos passageiros.

Com 21 metros de comprimento e autonomia de 250 km, os veículos irão transitar pelo Eixo Anhanguera, que corta a capital. Para acomodar a novidade, as instaações da Metrobus serão reformadas com a infraestrutura para recarregar os ônibus.

Quantos aos pontos e abrigos de ônibus, estes serão revitalizados e construídos ao longo do ano. Também integram o plano de modernização as reformas dos terminais Padre Pelágio, Dergo, Praça A, Praça da Bíblia, Novo Mundo e Senador Canedo, além das plataformas e pontos de embarque do Eixo Anhanguera.